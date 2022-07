Amy Winehouse : ce que l'on sait du biopic "Back to Black"

AMY WINEHOUSE. Onze ans après la mort d'Amy Winehouse, le biopic baptisé "Back to Black", retracera la vie de la chanteuse.

Onze ans après sa mort, Amy Winehouse sur grand écran. La chanteuse, disparue le 23 juillet 2011 à seulement 27 ans, fera l'objet d'un biopic baptisé Back to Black (en référence au deuxième album de l'artiste couronné de six Grammy Awards), réalisé par Sam Taylor-Johnson, à qui l'on doit, entre autres, Cinquante Nuances de Grey et produit par StudioCanal. Le film retracera la vie de l'interprète de Rehab, depuis ses débuts dans les clubs de Londres jusqu'au sommet du succès et à sa mort, des suites d'une surdose d'alcool.

Le scénario du film a été écrit par Matt Greenhalg, rapporte le site spécialisé Variety, qui explique qu'il a été validé par les proches de l'artiste, notamment par le père de la chanteuse, Mitch Winehouse. Pour l'heure, l'actrice qui incarnera à l'écran la star n'est pas connue. Des castings vont être prochainement organisés. A propos de celle qui prêtera son image à Amy Winehouse, le père de celle-ci avait déclaré dans les colonnes du Sun vouloir "quelqu'un représente Amy telle qu'elle était… la personne drôle, brillante, charmante et horrible qu'elle était."

En 2015, Amy Winehouse avait déjà été à l'honneur d'un documentaire, Amy, qui avait remporté l'Oscar du Meilleur film documentaire. Un film qui n'avait, à l'époque, pas été validé par le père de la chanteuse.