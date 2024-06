Un ours et ses trois petits se cachent sur cette image, saurez-vous les dénicher en 10 secondes ?

Un ours et ses trois petits ont été pris en photo dans le parc du Yellowstone aux Etats-Unis. Saurez-vous les dénicher sur cette image ?

Le parc du Yellowstone aux Etats-Unis est l'un des sanctuaires naturels les plus impressionnants du pays. Des milliers de touristes s'y pressent chaque année pour admirer la faune et la flore d'Amérique du nord. Parmi les endroits prisés, figure... une autoroute. Elle permet d'accéder à un point de vue reconnu pour l'observation des grizzlys, ces grands ours typiques de la région. Pete Thomas a partagé sa trouvaille et ses observations aux lecteurs d'USA Today et livré une photo étonnante.

"Pouvez-vous repérer la maman grizzli et ses trois petits sur l'image que j'ai capturée cette semaine depuis une colline au-dessus de l'autoroute de Lamar Valley ?", a-t-il posé aux internautes américains. Le photographe amateur précise que ces ours sont souvent visibles à cet endroit, au point parfois de créer des bouchons ! Les automobilistes ont tendance à ralentir pour essayer de les observer, ce qui crée parfois des embouteillages.

Mais, cette fois, Pete Thomas a eu la chance de voir une famille puisque l'imposant grizzly était suivi par ses trois petits. Saurez-vous les repérer en quelques secondes sur ce plan large du parc ? Voici la photo en question, partagée par le photographe américain.

Pas facile dans ce large panorama vallonné et boisé de repérer nos quatre mammifères... Le photographe a précisé ne pas avoir d'objectif assez imposant pour zoomer davantage, mais il a laissé tout de même quelques indices et d'autres clichés pour vérifier. Vous séchez ? Voici un premier indice : le grizzly d'Amérique du Nord est de couleur sombre et peut apparaître au loin comme une tache noire.

Vous voulez la réponse ? Voici la même photo mais avec la maman grizzly et ses trois petits cerclés de rouge.

Vous aviez trouvé ? Bravo, vous avez un excellent sens de l'observation ! Ces petits jeux favorisent la concentration et entraînent le cerveau. Ils favorisent la mémoire en plus de l'acuité visuelle. Si vous n'avez pas trouvé ou si vous peinez encore à repérer les quatre animaux présents sur l'image, le photographe a partagé un dernier cliché attendrissant qui permet de mieux les apercevoir. Le voici :

Les grizzlys sont protégés dans le parc du Yellowstone, où la population d'ours serait passée de 135 à 700 en 30 ans. De récentes attaques ont d'ailleurs relancé le débat sur la population d'ours et sur une possible ouverture de la chasse à l'ours pour réguler l'espèce.

La dernière décision de justice américaine a toutefois maintenu le statut d'espèce menacée de disparition, interdisant la chasse au grizzly dans le parc du Yellowstone, le plus vieux parc national au monde.