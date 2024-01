Très peu de gens savent exactement pourquoi les avions volent si haut

Si les avions volent à des altitudes aussi élevées, c'est pour plusieurs raisons auxquelles ont ne pense pas.

Vus du sol, les avions paraissent si petits, sont parfois même à peine visibles, tant ils sont hauts. Si on devine pourquoi les appareils ne volent pas en rase motte, difficile d'être certain des raisons qui les font voler à plusieurs milliers de mètres du sol. Mais avant toute chose, à quelle hauteur précisément volent les avions ? Pour ce qui est des vols commerciaux, leur altitude oscille entre 17 000 et 40 000 pieds, ce qui correspond à une échelle de 5100 à 12 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. De leur côté, les jets privés peuvent aller encore plus haut, jusqu'à 51 000 pieds, soit 15 500 mètres.

Les avions volent donc jusqu'à 15 km au-dessus de nos têtes, et ce pour plusieurs raisons : certaines sont liées à la physique, d'autres à l'aérodynamique, mais aussi à l'économie de carburant et à la sécurité. Cette altitude de vol élevée est le résultat d'une optimisation minutieuse pour assurer un voyage sûr, efficient et confortable.

La première explication est aérodynamique : à des altitudes élevées, l'air est moins dense, ce qui signifie qu'il y a moins de résistance à l'avancement de l'avion. Les avions sont conçus pour maximiser leur efficacité aérodynamique dans ces conditions. À des altitudes plus basses, l'air plus dense augmenterait la traînée et nécessiterait plus de puissance pour maintenir la vitesse de croisière.

Mais ce qui explique la hauteur des vols d'avion est aussi lié à la consommation de carburant et à son économie. En effet, voler à haute altitude permet aux avions de réduire leur consommation. À ces altitudes, la consommation de carburant par unité de distance parcourue est réduite en raison de la diminution de la résistance de l'air. Cela rend les voyages plus rentables pour les compagnies aériennes, ce qui se traduit par des coûts d'exploitation réduits et potentiellement des tarifs plus abordables pour les passagers.

Voler à haute altitude est également une condition de sécurité. À ces altitudes, l'avion a une marge de manœuvre plus grande en cas d'urgence. Il est plus facile d'éviter les obstacles tels que les montagnes, les bâtiments ou les intempéries. De plus, les avions volant à haute altitude sont généralement moins sujets aux turbulences, améliorant ainsi le confort des passagers. Cela contribue à minimiser les risques de collision et garantit la sécurité des vols.