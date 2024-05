Des empreintes de pas sur une plage déserte ont mené à une découverte jamais vue auparavant

Le bon sens de l'observation d'une jeune femme a mené à une découverte surprenante sur cette plage.

Même un geste anodin, réalisé quotidiennement, peut parfois mener à de grandes découvertes. C'est ce qui est arrivé à une habitante du Queensland, Janet Boxall, lors d'une de ses promenades matinales sur une plage australienne. La fine observatrice a ainsi raconté avoir remarqué des empreintes de pas inhabituelles sur la plage déserte qui menaient ou provenaient directement de la mer.

Si les animaux marins sont légion dans la région, notamment plusieurs espèces de tortues, la jeune femme confie avoir l'habitude d'observer les tortues marines sur cette plage. Or les traces remarquées ce jour-là ne ressemblaient en rien à celles laissées régulièrement à cet endroit. L'Australienne a donc eu la bonne idée de les photographier et de présenter sa trouvaille à un groupe local, spécialisé dans l'observation des tortues.

Avec l'aide de la jeune femme, le groupe a fini par dénicher des oeufs au bout de la plage et les a placés en lieu sûr. Mais ce n'est que 60 jours plus tard que le mystère a pu être en passe d'être résolu... ou qu'au contraire les indices n'en ont été que plus surprenants ! L'éclosion des oeufs a stupéfait le groupe spécialisé du Mackay and District Turtles Watch Organization qui relate cette histoire. Les observations des experts sur ces bébés tortues ont révélé un détail inhabituel : aucun des nouveaux-nés ne présentait les caractéristiques typiques des tortues locales. Les écailles sur les carapaces étaient bien différentes.

L'examen approfondi des photographies des empreintes prises deux mois auparavant, ont un peu plus créé la surprise. Selon les experts, les images montraient en fait une traînée bien trop large laissée par le ventre de la tortue mère. C'est finalement un spécialiste des espèces aquatiques qui a confirmé la nature de cette trouvaille. Ces traces sur la plage provenaient en réalité d'une tortue olivâtre, une espèce jamais enregistrée auparavant dans cette région sur les 50 dernières années, date du début des observations scientifiques.

© Mackay and District Turtles Organization

Si la tortue olivâtre peut être abondante dans d'autres mers du globe, elle est toutefois en voie de disparition dans de nombreux autres endroits. Sa zone de nidification la plus proche de cette région se situe aux îles Salomon, bien plus à l'est ! Jamais une telle espèce n'avait pu être décelée sur ces côtes en 50 ans d'observation et les experts pensent qu'elle avait même disparu d'Australie depuis le 19e siècle.

Depuis les témoignages attestant de sa présence lors des premières explorations de la région en 1800, aucune tortue semblable n'avait ainsi été signalée. La découverte de cette Australienne a donc redonné de l'espoir aux experts en biodiversité de la région. Et comme la tortue olivâtre ne niche que tous les deux ans, ils comptent bien surveiller de près cette plage en fin d'année 2025...