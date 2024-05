Il suffit de cocher ce paramètre pour que votre téléphone soit deux fois plus rapide

Votre téléphone accuse un peu le poids des années ? Il existe une méthode très simple pour accélérer son fonctionnement et le rendre deux fois plus rapide.

Un smartphone, c'est un peu comme un humain. Plus ça vieillit et plus ça prend son temps. C'est pourquoi il est souvent recommandé de changer régulièrement de téléphone dès que le vôtre commence à devenir obsolète ou à accuser le poids des années. Mais saviez-vous qu'il existe une astuce cachée au sein des téléphones Android pour doubler la vitesse de ces derniers ? On vous explique tout.

Par défaut, un smartphone dispose d'une vitesse d'affichage des contenus en x1. Cela veut dire que les actions que vous réalisez avec s'affichent à une vitesse "normale" et prévue par le constructeur de votre appareil. Si cette vitesse vous parait désormais trop lente au quotidien, il existe un moyen de l'accélérer, mais cette option est bien cachée au sein des paramètres de votre smartphone.

Sachez que cette fonctionnalité n'est disponible que sur les téléphones Android. L'astuce n'est malheureusement pas encore possible sur les appareils Apple et la marque ne semble pas vouloir l'inclure dans un futur proche. Pour changer la vitesse d'affichage, il faut tout d'abord vous rendre dans les paramètres de votre smartphone Android. Identifiez alors la section "A propos du téléphone" qui se trouve généralement tout en bas des paramètres. Vous devriez y trouver la suite de la manipulation sous l'intitulé "Numéro de build". Il s'agit de la version actuelle d'Android qui est installée et tourne sur votre téléphone.

Une fois que vous avez trouvé le "Numéro de build", tapotez 7 fois dessus. Cette manipulation, aussi incongrue que cachée, permet d'activer le mode développeur de votre téléphone et de débloquer plusieurs nouvelles options. Votre smartphone va généralement vous demander de confirmer votre manipulation et d'entrer le mot de passe de l'appareil pour s'assurer qu'il s'agit bien de son possesseur.

Une fois que vous avez configuré votre téléphone en mode développeur, vous pourrez vous diriger vers les options "Système". Les trois options qui nous intéressent sont les suivantes : "Echelle d'animation des fenêtres", "Echelle d'animation des transitions" et "Echelle de durée d'animation". Par défaut, ces trois échelles sont réglées sur une vitesse en x1. Modifiez ces dernières pour les installer en 0,5x ce qui va multiplier par deux la vitesse des animations sur votre téléphone.

Et voilà ! Vous disposez désormais d'un téléphone bien plus rapide qu'auparavant. Gardez cependant en tête que cette astuce n'est pas magique et qu'elle ne fait qu'accélérer les animations de votre appareil. Un téléphone trop vieux et très lent n'atteindra pas une vitesse aussi élevée qu'un smartphone plus récent. Nous ne saurions que trop vous conseiller de garder un appareil régulièrement à jour.