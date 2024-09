Finies les Nespresso : cette machine à café Lidl s'arrache - elle séduit grâce à son prix doux et son style rétro

Plus besoin de débourser de grosses sommes dans des machines à café hors de prix. Lidl commercialise un modèle vintage qui est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Envie de vous sentir comme un vrai barista cet automne ? La marque préférée des Français, Lidl, va vous satisfaire. Rien de mieux à l'arrivée des températures automnales que de déguster un café savoureux tout en lisant un bon livre, bien au chaud sous un plaid. Et si cette activité réconfortante peut être réalisée grâce à une cafetière pas chère, au design 100 % rétro, c'est encore mieux.

Alors que l'entreprise allemande avait déjà connu un énorme succès avec la version rose au début de l'année 2023, la machine fait cette fois son retour dans trois nouveaux coloris tendance. Disponible en vert pastel, noir et lavande, le modèle signé par Silvercrest s'intègre parfaitement dans l'esthétique habituelle de Lidl. Dans la cuisine, elle s'accorde sans difficulté avec les grilles pain, bouilloires et autres robots de cuisine que tout le monde s'arrache depuis plusieurs années.

Avec son design tout droit sorti des années 80, sa buse vapeur pour faire monter le lait comme un pro et son cadran à graduations vintage, cette machine à expresso fait un tabac sur les réseaux sociaux. Sur TikTok plus spécifiquement, des centaines de créateurs et créatrices de contenus se sont laissés tenter par la cafetière. Et le verdict est unanime, elle fait un travail très satisfaisant. "Ça fait du bon café", "Le prix est très correct", "La qualité est bonne", "C'est un bon produit !", expliquent-ils.

© Lidl

Vous l'avez compris, l'engin signe la fin des dosettes en aluminium. Pour se faire couler un café, c'est à la main, grâce à une cuillère à poussoir incluse dans le packaging. Troquer un ancien modèle à capsules contre ce dernier vous permettra donc de faire de grosses économies sur les matières premières, tout en réalisant un geste écologique.

Mais alors qu'en est-il du rapport qualité-prix ? Dans les rayons de Lidl, la Kitchen Tools SEM 1100 E1 est vendue pour la somme de 79.99 euros. Une affaire pour profiter des expressos, cappuccinos et autres spécialités presque comme au restaurant ?