La mise en garde stricte de Lidl sur ses sacs plastiques, les clients sont prévenus

Lidl a livré une information importante sur ses sacs plastiques vendus en caisse.

C'est un réflexe à la caisse du supermarché ou lors d'une sortie shopping que beaucoup de Français ont encore : se saisir d'un sac plastique disponible à proximité. Si le sac plastique est devenu payant depuis quelques années, il s'écoule encore en nombre chaque jour. La chaîne de supermarchés Lidl a récemment mené une enquête auprès de ses clients pour comprendre les raisons qui les poussent à acheter des sacs en plastique lors de leur passage en caisse.

Les résultats de cette étude menée par Lidl en Finlande ont révélé que la plupart des consommateurs les utilisent principalement comme sacs poubelle ou les achètent par oubli de leur propre sac réutilisable. Sur les réseaux sociaux de l'enseigne, 43% des personnes interrogées sur Facebook par Lidl ont déclaré utiliser le sac plastique acheté en caisse comme sac poubelle, tandis que 32% ont admis l'acheter car ils avaient oublié d'apporter leur propre sac. Sur Instagram, la moitié des répondants ont invoqué l'oubli de leur sac personnel et 26% l'utilisation comme sac poubelle.

Face à ce constat, Lidl a publié une information importante sur son site internet : le sac plastique vendu à l'unité en caisse contient jusqu'à cinq fois plus de plastique qu'un sac poubelle ordinaire issu d'un rouleau de sacs poubelles vendu dans ce même supermarché. Une information qui a surpris 64% des personnes sondées sur Instagram. Annu Puurula, responsable RSE chez Lidl Finlande, souligne qu'un sac en plastique vendu en rouleau représente donc une option plus légère, à la fois pour l'environnement et pour le porte-monnaie.

Après cette enquête, Lidl Finlande a préciser vouloir modifier les habitudes d'achat en rappelant à ses clients, via des affichages en magasin, de se munir de leurs propres sacs réutilisables. Les sacs plastiques proposés en caisse arborent désormais un message encourageant leur réutilisation et l'usage de sacs durables. L'enseigne conseille également de plier le sac plastique dans une poche après les courses pour l'avoir à disposition lors des achats suivants.

Bien que composé à 80% de plastique recyclé, le sac plastique de Lidl reste nocif pour l'environnement s'il n'est pas correctement recyclé après une utilisation optimale. L'enseigne rappelle que l'essentiel est donc d'utiliser n'importe quel sac jusqu'au bout avant de le jeter dans la bonne filière de tri. L'objectif étant de réduire la consommation globale de sacs plastiques, dont l'accumulation dans la nature représente l'un des plus grands fléaux écologiques actuels. En Finlande, un accord avait été passé en 2016 entre les grandes enseignes et le ministère de l'Environnement. Il visait à limiter la consommation à moins de 40 sacs plastiques par citoyen et par an d'ici 2025.