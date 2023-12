Les célèbres baskets Lidl sont de retour, voici la date où elles seront en magasin !

Les célèbres baskets Lidl sont de retour ! La date précise de leur arrivée en magasin est maintenant connue.

Avis à tous les amateurs de mode à petit prix : les célèbres baskets Lidl sont de retour ! Ces sneakers ont créé un véritable phénomène de mode et la première mise en vente en 2021 avait rencontré un succès fou. Initialement vendues à 12,99 €, elles avaient rapidement suscité l'engouement, avec seulement 75 000 paires disponibles à l'époque. De nombreux modèles avaient ensuite circulé sur le web à des prix bien supérieurs.

Cette année, la chaîne de magasins Lidl propose deux variantes de ses baskets tant convoitées à un prix défiant toute concurrence : seulement 9,99 euros pour chaque modèle. Vous aurez le choix entre un design bariolé, fidèle aux couleurs emblématiques de Lidl, et une version plus sobre pour ceux qui préfèrent un look plus discret. Mais ce n'est pas tout ! Pour compléter votre look, Lidl offre également une gamme d'accessoires stylés et abordables. Vous pourrez trouver des casquettes et même des bananes vintage pour seulement 6,99 euros, ainsi que des t-shirts sur le même thème à 5,99 euros.

Les baskets Lidl sont disponibles en tailles variées pour s'adapter à tous les pieds. La première gamme, en blanc, est proposée du 37 au 46, tandis que les modèles beiges ou bariolés aux couleurs de Lidl sont disponibles du 37 au 44. Que vous soyez un fan inconditionnel de la marque ou simplement à la recherche de chaussures confortables et abordables, ces baskets sont une opportunité à ne pas manquer.

La date exacte de leur retour en magasin est connue puisque Lidl annonce les premiers arrivages pour le jeudi 14 décembre 2023. Toutefois, étant donné le succès rencontré lors de leur première apparition, il est conseillé de rester à l'affût et de visiter régulièrement les magasins Lidl ou le site web de l'enseigne.

Le retour des baskets Lidl peut être vu comme un exemple marquant de la manière dont un produit accessible peut devenir un phénomène de mode inattendu. Lidl a trouvé en plus un ambassadeur de choix pour mettre en avant ses baskets, chaussettes et bananes en la personne du footballeur Djibril Cissé. L'ex-star de l'AJ Auxerre, de Marseille et de l'équipe de France fait la promotion de Lidl depuis plusieurs mois et n'a pas hésité à jouer le rôle de mannequin pour l'occasion.