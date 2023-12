Tintin revient avec un coffret spécial inédit, un joli cadeau pour les fêtes de fin d'année

L'indémodable héros de BD Tintin est à l'honneur d'un nouveau coffret pour les fêtes. Il regroupe dans un élégant écrin toutes les aventures du célèbre reporter belge.

C'est un héros indémodable et toujours une bonne idée à l'heure de glisser les cadeaux sous le sapin, Tintin fait partie des icônes de la BD et le succès des dernières expositions à Paris montre qu'il continue de traverser les générations. Cela tombe bien, un nouveau coffret propose de retrouver toutes les aventures de Tintin. Partez à l'abordage avec les inséparables Capitaine Haddock, Tintin et Milou, les héros légendaires qui ont conquis le cœur de générations de lecteurs !

Ce magnifique coffret, orné d'illustrations du célèbre reporter belge à la houpette, réunit les 24 aventures incontournables de Tintin, les présentant dans 8 albums luxueux qui promettent de captiver les lecteurs de tous âges. L'écrin de prestige séduira les collectionneurs et nombreux tintinophiles. C'est aussi une belle occasion de faire découvrir Tintin à un néophyte, enfants comme plus grands. Du tout premier voyage de Tintin au pays des Soviets à la dernière aventure intrigante de Tintin et l'Alph-Art, ce coffret rassemble les histoires imaginées par Hergé. Tintin au Tibet, Les cigares du pharaon, Les 7 boules de cristal, Le secret de la Licorne... Chaque lecteur de Tintin a son préféré ou un souvenir particulier de l'un d'eux mais tous les albums offrent une plongée passionnante dans le monde de Tintin et dans l'atmosphère du 20e siècle.

Offrir le coffret Tintin pour les fêtes

Ce coffret exclusif n'est pas seulement une collection d'albums, c'est une invitation à un voyage extraordinaire à travers tous les continents, avec des énigmes devenues mythiques et des amitiés mémorables de Chang à Zorino sans oublier les maladresses légendaires des Dupond et Dupont. Cette année, offrez ou offrez-vous ce cadeau exceptionnel et laissez la magie intemporelle de Tintin illuminer les fêtes de fin d'année. C'est la garantie d'un joli succès pour toute la famille ! Et s'il fallait une raison de plus pour vous convaincre, sachez qu'il est affiché à 99 euros sur Le Figaro Store, alors que les albums à l'unité vous coûteront bien plus chers...