Mort de Kentaro Miura : de quoi est décédé l'auteur de Berserk ?

Le monde des fans de manga et de fantasy est sous le choc tant la nouvelle est inattendue. Kentaro Miura, le mangaka auteur du mythique manga Berserk, est mort le 6 mai 2021 au Japon. Son décès a été annoncé officiellement ce jeudi 20 mai. Kentaro Miura était âgé de 54 ans, les causes du décès ont été révélées.

[Mis à jour le 20 mai 2021 à 11h32] Trente-deux ans après la parution du premier chapitre, le manga Berserk continue de déchaîner les passions et d'interpeller les fans à chaque nouveau chapitre. Mais ses lecteurs sont en deuil : Kentaro Miura, son auteur au coup de crayon magistral, est décédé le 6 mai 2021, laissant son œuvre phare inachevée. Ses éditeurs ont annoncé son décès ce 20 mai au Japon dans le magazine Young Animal : "Nous sommes dans une profonde tristesse en apprenant ce décès si soudain. Nous n'avons pas les mots pour décrire cette réalité difficile à accepter. Quand il nous rencontrait, il parlait de ses mangas, animés, films préférés avec le sourire. Nous ne l'avons jamais vu en colère... Il était comme un adolescent toujours heureux. Chers lecteurs, chers partenaires, nous vous invitons à imaginer avec nous ce sourire radieux, pour qu'il puisse reposer en paix".

Les causes du décès ont également été rendues publiques par sa maison d'édition Hakusensha, sur le réseau social Twitter. Kentaro Miura "s'est éteint le 6 mai dernier, victime d'une dissection aortique". Le mangaka a été victime d'une déchirure de la paroi de l'aorte, laissant entrée du sang sur cet organe. Cette affection survient essentiellement chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle.

Fan de Conan le barbare et de Mad Max, Kentaro Miura a créé et imaginé l'univers de Berserk dès l'université. Il a même été brièvement assistant du mangaka George Morikawa pour le Hajime no Ippo. Dix ans avant de publier Berserk, le design de son héros, Guts, habitait déjà l'artiste, et c'est avec lui que Kentaro Miura a cheminé vers la gloire depuis les débuts de sa saga, en 1989. En plein succès, l'auteur était passé d'un rythme bihebdomadaire pour ses parutions à un rythme mensuel, puis plus sporadique à cause, a priori, de problèmes de santé. Stakhanoviste, il n'a en effet pas pris une seule fois de congés depuis 30 ans. Les mangakas ont un rythme de travail éreintant, et les pauses dans les publications ne sont pas forcément un manque d'inspiration ou du dilettantisme. Est-ce que cette charge de travail aussi bien physique que mentale est une des raisons de cette tragique dissection aortique ?

Plus de 50 millions d'exemplaires du manga ont été vendus dans le monde entier, et à chaque parution d'un nouveau tome le titre était propulsé dans les tops des ventes. 40 tomes ont aujourd'hui déjà été publiés en France aux éditions Glénat, et un coffret collector contenant les six premiers est disponible en librairie. L'auteur, adepte du théâtre traditionnel japonais, maîtrisait le rythme et les ambiances. Et ces dernières années, via le cycle Fantasia, il s'était écarté de la fantasy noire tout en annonçant arriver vers la fin de son manga, laissant espérer à ses lecteurs un happy ending pour Guts… sans leur épargner le suspense d'une fin tragique. Kentaro Miura laissera derrière lui une œuvre inachevée. Et, comme le disait son héros Guts lui-même: " Il est mort en faisant ce qu'il souhaitait faire, nul doute qu'il était heureux".