Trois raisons de se plonger dans Gunnm Mars Chronicle

Le célèbre manga cyberpunk créé par Yukito Kishiro connaît une nouvelle suite avec la série "Gunnm Mars Chronicle", destinée aussi bien aux fans de la première heure qu'à des nouveaux lecteurs. Voici pourquoi elle pourrait vous plaire.

Lutte des classes, combats épiques et cyberpunk - bienvenue dans l'univers de Gunm. Œuvre pionnière dans l'import du manga en France, Gunm est une saga de science-fiction cyberpunk riche en références classiques (Métropolis notamment) qui a envoûté les Européens dès 1995 Il compte aujourd'hui plus de 3 millions de lecteurs en France. En 2019, Alita, l'adaptation hollywoodienne réalisée par Robert Rodriguez, produite et co-écrite par James Cameron assoit le titre au panthéon de la pop culture moderne. Et il n'est pas trop tard pour découvrir sa version papier.

À la fois ouvrage cyber-punk engagé, critique de la société et incarnation de la lutte des classes, mais aussi aventures fantastiques et combats épiques, la saga Gunnm offre une lecture riche, profonde et humaine. Sa galerie de personnages originaux et incroyablement variés est particulièrement plébiscitée par les lecteurs. Enfin, le personnage de Gally, l'héroïne badass, de la série et sa quête sur son identité permet à l'auteur d'explorer toutes les facettes de la grande question qui le passionne " qu'est-ce qui définit l'être humain".

Alors que le sixième tome de, Gunnm Mars Chronicle, conclut un arc narratif, Satoko Inaba, éditrice aux éditions Glénat Manga, vous donne trois raisons de vous pencher sur cette saga, lettre d'amour de Yukito Kishiro envers les grandes oeuvres de la Science-Fiction moderne. Métropolis de Fritz Lang, Rollerball de Norman Jewison, mais aussi Aelita la Reine de Mars de Yakov Protazanov (premier film de SF Russe en 1927) pour ne citer qu'elles...

Cette série apporte enfin les réponses que nous, lecteurs, attendons depuis la publication de la première série de Gunnm. La série a connu deux éditeurs, a vu l'auteur revenir sur certains choix dans Gunnm Last Order, a changé de ton dans cette deuxième série, mais surtout a posé énormément d'énigmes. Yukito Kishiro répond à la majorité des questions aussi bien sur le passé et les origines de Gally, sur le Panzer kunst (l'art de combat que Gally maîtrise) que sur la géopolitique martienne. Généreux l'auteur aborde aussi l'avenir de Gally et réunit toutes les pièces du puzzle de l'univers qu'il a développé avec sagacité depuis 1990. Il y raconte à la fois le passé et le futur de Gally. Cette troisième série est moins axée sur la technologie ou les combats et revient aux fondamentaux du titres l'aventure humaine en suivant l'évolution de deux protagonistes : Gally et Erika. Ces deux orphelines martiennes sont comme le Ying et Yang, elles se ressemblent, se complètent mais vont avoir des trajectoires parallèles voire opposées et évoluer de manière distincte.

C'est une œuvre actuelle ! Aussi bien sur l'approche scénaristique que sur le trait. La dualité des deux héroïnes fait souffler une brise de fraîcheur sur la licence. On revient aux fondamentaux du manga : ressentir des émotions fortes en suivant l'évolution de personnages charismatiques. La capacité de Kishiro à créer un bestiaire riche, varié et à se renouveler sans cesse est impressionnante. La dichotomie entre Erika et Gally trouve un écho dramatique qui fait penser aussi bien aux grandes tragédies grecques qu'au théâtre classique.

La maîtrise graphique de Yukito Kishiro est à son apogée. GUNNM MARS CHRONICLE © 2015 Yukito Kishiro / Kodansha Ltd.

Enfin, le mangaka semble avoir atteint sa maturité graphique et repousse les limites de la maîtrise du dessin numérique. Sa gestion des textures, des aplats, mais aussi des expressions est proche de la perfection. Après avoir essayé plusieurs styles de dessins dans Gunnm Last Order, l'auteur s'est arrêté sur une touche qui fait mouche. Il est d'ailleurs intéressant de rappeler que si Gunnm était sorti pour la première fois en France en grand format, pour faire écho aux bande dessinée ça n'était pas que parce que ce contenu très adulte parlait au lectorat de l'époque, mais aussi car son dessin méritait d'être mis en valeur au maximum.

Découvrez en exclusivités les premières images d'un Making Off de Yukito Kishiro travaillant sur des planches de Gunnm Mars Chronicle :

L'ensemble du Making Off commenté et sous-titré en français sera diffusé lors du festival Glénat " Manga Festival" en ligne du 7 au 11 Juillet 2021.

Gunnm Mars Chronicle, éditions Glénat, 7,60€