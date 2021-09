Claude Lombard : l'égérie des chansons d'animes est morte à 76 ans

Lucille, Creamy, Max, Théo, Lalabel et tant d'autres héros de dessins animés sont orphelins ce mardi 21 septembre : la chanteuse Claude Lombard nous a quittés.

Sa voix, vous la connaissez. L'égérie des chansons d'anime Claude Lombard s'est éteinte dans la nuit du 20 au 21 septembre, à l'âge de 76 ans, et est allée rejoindre la petite Olympe et les dieux vers un monde plus beau. C'est elle qui a conquis les oreilles et les cœurs de toute une génération d'enfants en interprétant des dizaines de génériques de dessins animés diffusés sur sur feu la 5 de Silvio Berlusconi. Elle a aussi été choriste de Charles Aznavour pendant plus de 30 ans, et a dirigé de nombreux doublages de films, de séries et de dessins animés et a ainsi laissé des souvenirs à toute une génération de petits et de grands.

Née en Belgique à Etterbeek, elle est bercée dès son plus jeune âge par la musique, son père - Claude Alix - étant un des premiers jazzmen belges et sa mère écrivait et interprétait des chansons au cabaret. Elle choisit son nom de scène en s'inspirant du nom de la rue où elle habitait à Bruxelles et débute dans des petits cabarets de Bruxelles le soir après les études. Toute sa vie, elle ne cesse de partager sa bonne humeur et sa joie de vivre. Elle déclarait ainsi au Figaro en 2017 : "J'ai beaucoup de chance de pouvoir exercer un métier où je m'amuse tous les jours".

L'égérie de "Youpi, l'école est finie" sur la 5

Claude Lombard enregistre son premier 45 tours en 1965, puis plusieurs chansons avec Freddy Zegers. En 1968 elle est choisie pour représenter la Belgique à l'Eurovision. Après cet événement, qu'elle qualifie d'"accident heureux", elle se lance dans plusieurs projets pour ne pas s'enfermer dans un seul genre, un seul style. Après une dizaine d'années de succès en Belgique, elle décide de traverser la frontière et de relever un nouveau défi et s'installe à Paris. Elle ne vient pas les mains vides mais avec une comédie musicale "Attention fragile", co-écrite lors d'un séjour à New York avec deux amis André Ernotte et Elliot Tiber. Elle parvient à convaincre Anny Duperey et Bernard Giraudeau d'en être les interprètes. La critique est chaleureuse et l'aventure du théâtre Saint Georges est un succès. C'est sa rencontre avec le producteur Lucien Adès qui change sa vie et l'oriente vers la chanson pour enfant en lui faisant interpréter un album intitulé "Chansons devinettes".

Puis elle interprète aux côtés de son ami Jean-Claude Corbel plusieurs génériques de dessins animés. Elle garde un souvenir particulier d'un enregistrement de "Lutinette et Lutinou" où les deux artistes pris d'un fou rire contagieux ont mis plusieurs dizaines de minutes avant de pouvoir reprendre l'enregistrement. C'est en 1987 qu'elle devient l'égérie des génériques de dessins animés de l'émission culte "Youpi l'école est finie". Elle interprète alors plus de 50 génériques de dessins animés pour la chaîne de Silvio Berlusconi. Ces titres sont composés en Italie par Carmelo Ninni Carucci et adaptés par Charles Level. Période intense, elle enregistre jusqu'à sept chansons par jour. Parmi lesquels sa préférée : "Une vie nouvelle".

Les génériques des dessins animés Embrasse moi Lucile, Max et Compagnie, Théo ou la batte de la victoire, Creamy merveilleuse creamy se hissent fréquemment dans le top 50. En parallèle de sa carrière d'interprète de génériques, elle supervise la direction artistique musicale de plusieurs séries et films en commençant par les Muppet Babies en 1986. En 1991 Disney la sollicite pour La Belle et la bête ainsi que pour superviser le nouveau doublage de Cendrillon. Elle travaille dès lors régulièrement pour le géant américain s'occupant d'adapter des chansons, de diriger les castings de voix, les enregistrements. En 1983, elle devient choriste pour Charles Aznavour, qu'elle accompagnera jusqu'à la fin de sa carrière.

En 2017, lors d'un concert à la cigale, elle prend, émue, conscience de tout l'amour que lui porte plusieurs générations de fans de dessin animés. Quel plaisir en tant que fan que de voir sa famille - enfants et petits enfants - sauter de surprises quand toute la salle de la cigale reprend à tue tête Un but pour Rudy ! En 2019, son concert pour les 20 ans de Japan Expo est un ultime cadeau dont ses nombreux fans garderont un souvenir à jamais. Merci très chère Claude Lombard, votre voix résonnera à jamais dans le cœur de si nombreux enfants. à présent, sans vous à nos côté c'est une vie nouvelle qui commence mais comme vous nous l'avez si bien chanté ça ira, ça ira.