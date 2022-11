Robbie Williams : qui est Ayda Field, la femme du chanteur ?

ROBBIE WILLIAMS. Parrain de la saison 2022 de la Star Academy, Robbie Williams est l'invité de la finale de l'émission de TF1.

Le parrain de la Star Academy, invité d'honneur de TF1 : ce samedi 26 novembre, Robbie Williams est sur le plateau de l'émission, à l'occasion de la grande finale du télécrochet. Le chanteur britannique se produira avec deux des finalistes de la Star Ac'. Une grande première pour TF1 et pour Robbie Williams. Cette venue à la télévision française est également l'occasion pour nous de nous pencher sur la vie à côté des strass de la star internationale et notamment sur son mariage, qui dure depuis 22 ans.

Le chanteur britannique Robbie Williams s'est marié le 7 août 2010 avec l'actrice turco-américaine Ayda Field. Ensemble, ils ont quatre enfants : Theodora Rose, née le 18 septembre 2012, Charlton Valentine, un petit garçon né le 27 octobre 2014, une seconde fille, Colette Joséphine, née le 7 septembre 2018, et enfin, un deuxième fils, Beau Benedict Enthoven, né le 14 février 2020. Les deux derniers enfants sont nés d'une mère porteuse.

Ayda Field est une actrice américaine née le 17 mai 1979 à Los Angeles, d'une mère américaine productrice de cinéma et d'un père turc. Diplômée en droit et sciences politiques, elle prend finalement des cours d'art dramatiques et devient actrice. Ayda Field a fait plusieurs apparitions télévisées aux États-Unis, notamment dans la sitcom Eve ou Studio 60 on the Sunset Strip. En 2018, elle fait partie du jury de l'émission The X Factor.

Robbie Williams en concert à Paris

Si sa renommée est internationale, chacune des tournée de Robbie Williams est un événement. Ses concerts sont prisés dans le monde entier. Preuve en est, son inscription dans le Livre Guinness des records, pour avoir écoulé quelque 1,6 million de tickets de sa tournée mondiale, le World Tour for 2006, en un seul jour. A l'occasion de la tournée de son dernier album, paru le 9 septembre 2022, Robbie Williams sera à l'Accor Arena de Paris le 20 mars 2023.

Les billets sont disponibles dans tous les points de vente habituels, comme La Fnac ou See Tickets.

Biographie courte de Robbie Williams

Figure majeure de la pop britannique, Robbie Williams s'est fait une place de choix dans le paysage musical mondial. Avec 25 ans de carrière et plus de 85 millions d'albums vendus à travers le monde, il est même l'artiste solo avec le plus d'albums classés numéro 1 de tous les temps au Royaume-Uni. Avec des tubes comme Feel, Tripping ou Angels, Robert Peter Williams, de son vrai nom, avait pourtant débuté avec un groupe, Take That, qu'il quitte en 1995 pour débuter une carrière en solo, qui le mènera au sommet de la pop mondiale.

Robert Peter Williams est né le 13 février 1974 à Stoke-on-Trend, une ville du Royaume-Uni située entre Manchester et Birmingham. Il est le fils de Peter, comédien, et de Jan, fleuriste. Alors que le futur chanteur n'est qu'un enfant, son père quitte le foyer familial. Sa mère, prendra les rênes de l'éducation de Robert Peter Williams, puis de sa carrière. Tout commence en 1991 avec la création du boys band Take That, dont fait partie la popstar en devenir, encouragée par sa mère.

Si le succès de la formation est au rendez-vous, Robbie Williams lui, préfère dès 1995 faire sa route en solo. Une carrière qui débute également par des excès, avec sa rencontre avec les frères Gallagher, qui sera suivie d'une cure de désintoxication. Robbie Williams sort son premier album, Life Thru A Lens, en 1997. Le titre Angels, extrait de ce disque, vaudra à son créateur un Brit Award spécial, celui de Meilleur single des vingt-cinq dernières années. Son deuxième album, I've Been Expecting You, paru en 1998, continue d'accroitre sa notoriété au Royaume-Uni, mais aussi au delà des frontières.

Suivront d'autres albums, Sing When You're Winning (2000), Escapology (2002), Intensive Care (2005) ou Rudebox (2006). En 25 ans de carrière, Robbie Williams a sorti une quinzaine d'albums studio, totalisé cinquante-cinq millions de disques vendus et quinze millions de singles.

Robbie Williams en 5 chansons cultes

Angels : cette chanson, sortie en 1997, est le quatrième single du premier album de Robbie Williams, Life Thru a Lens. Ballade pop par excellence, elle raconte l'amour d'un enfant pour sa mère.

Feel : c'est l'un des tubes de la discographie de Robbie Williams. Sortie en 2002 sur l'album Escapology, la chanson a rencontré un immense succès et s'est classée au sommet des classements de plusieurs pays européens.

She's the One : titre extrait de l'album I've Been Expecting You, sorti en 1998, She's the One contribue à la notoriété internationale de Robbie Williams. Il s'agit à l'origine d'une chanson du chanteur britannique Karl Wallinger, parue en 1997.

Candy : sortie en 2012, la chanson Candy est tirée de l'album Take the Crown, le neuvième de Robbie Williams. Dans le clip, le chanteur se mue en ange gardien, protégeant une jeune femme.

Rock DJ : premier extrait de l'album Sing When You're Winning, le single Rock DJ est sorti en juillet 2000 et met en scène, dans son clip, Robbie Williams dans un striptease. Avec cette chanson, le chanteur fera polémique en faisant un doigt d'honneur lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football en Russie.