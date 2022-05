Renaud : invités, chansons... Le chanteur fête son anniversaire sur France 2

RENAUD. Le chanteur Renaud, à la veille de ses 70 ans, est à l'honneur sur France 2 dans l'émission "Joyeux anniversaire Renaud".

[Mis à jour le 10 mai 2022 à 10h17] Joyeux anniversaire Renaud. A la veille des 70 ans du chanteur, France 2 met le chanteur à l'honneur avec une émission spéciale, diffusée à partir de 21h10. Contée par Jean-Paul Rouve, acteur et ami de Renaud, la soirée verra défiler une pléiade de chanteurs sur la scène du Dôme de Paris, venus reprendre quelques unes des plus grandes chansons de Mister Renard.

Sont attendus : Patrick Bruel, Axelle Red, Jean-Louis Aubert, Claire Keim, Renan Luce, Zaz, Bénabar, Vincent Delerm, Dave, Tryo, Raphaël, Élodie Frégé, Calogero, Gauvain Sers, Noé Preszow ou Benoît Dorémus. Entre leurs prestations seront diffusés différentes images d'archives de Renaud, qui sera bien présent, lui aussi, sur la scène du Dôme de Paris. Selon Télé-Loisirs, il interprètera Manhattan Kaboul avec Axelle Red, La Ballade nord-irlandaise avec Jean-Louis Aubert et Mistral gagnant avec les Petits chanteurs d'Asnières à la fin de l'émission.

Pour marquer son grand retour et ses 70 ans, un show exceptionnel pour un tendre rebelle !



"Joyeux anniversaire Renaud", c'est demain à 21h10 pic.twitter.com/1IG0CyOVx9 — France 2 (@France2tv) May 9, 2022

A cinq jours de son 70ème anniversaire, Renaud est de retour. Le chanteur a publié, vendredi 6 mai, un nouvel album baptisé Métèque et composé de treize titres, qui ne sont pas des chansons inédites, mais des reprises de grands standards. "J'avais cette idée depuis plusieurs années. J'en chantais certaines pour me chauffer la voix en tournée et je m'étais dit que je les enregistrerais un jour. Et puis à l'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), où je vis quasiment à l'année, je m'ennuyais, je n'avais pas d'inspiration pour un nouveau disque. Je me suis dit : 'C'est le moment'. J'ai fait une liste d'une quinzaine de titres qui m'ont marqué", confie l'artiste interrogé par Le Parisien, évoquant des "chansons, qui ont marqué [s]on enfance et [s]a vie."

Renaud offre donc une nouvelle version de treize chansons, dont Le Métèque, de Georges Moustaki, Le temps des cerises d'Yves Montand, L'Amitié, de Françoise Hardy, La folle complainte de Charles Trénet ou encore Si tu me payes un verre, empruntée à Serge Reggiani et dont le clip avait été dévoilé le 31 mars dernier. On y découvrait Renaud, accoudé à une table du Lux Bar, sur la Butte Montmartre, face à son ami, l'acteur Jean-Paul Rouve.

A l'occasion de la sortie de son nouvel album et de son 70ème anniversaire, le chanteur Renaud a évoqué, dans les colonnes du Parisien, son état de santé, lui dont la voix apparaissait de plus en plus rocailleuse à chacune de ses apparitions, devenues rares. Après des années d'addictions, à l'alcool et à la cigarette, le chanteur assure aujourd'hui se soigner. "J'ai réduit la cigarette. Quand je chantais, j'étais à quinze par jour, au lieu de quarante. Mais je suis remonté à vingt. C'est plus dur à arrêter que ça (il montre son verre). Je suis au Bitter San Pellegrino. Cela fait un an et demi que je ne bois plus une goutte d'alcool. Je tiens bon", confie-t-il au journal.