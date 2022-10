Arctic Monkeys en concert à Paris : où acheter un billet ?

ARCTIC MONKEYS. A l'occasion de sa tournée européenne, le groupe Arctic Monkeys se produira en concert à Paris le 09 mai 2023 à l'Accor Arena.

Arctic Monkeys de retour en France ! A l'occasion de sa nouvelle tournée européenne, qui aura lieu en avril et en mai 2023, le groupe de rock britannique sera de passage en France, à Paris, le 9 mai 2023, pour un unique concert événement à l'Accor Arena. De quoi célébrer le nouvel album d'Arctic Monkeys, baptisé The Car et attendu dans les bacs le vendredi 21 octobre prochain.

La billetterie de l'unique concert français du groupe Arctic Monkeys ouvrait ce vendredi 14 octobre, à 10 heures. Compte tenu de l'attente des fans, les sites marchands affichent une file d'attente pour accéder à la vente. Les billets sont disponibles dans tous les points de vente habituels, notamment les site ci-dessous :