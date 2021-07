Mylène Farmer : mais que fait la chanteuse au Festival de Cannes ?

MYLENE FARMER. La chanteuse Mylène Farmer a été désignée comme jurée de l'édition 2021 du Festival de Cannes.

Elle est l'une des stars attendue sur le tapis rouge du Festival de Cannes, dont l'édition 2021 débute ce mardi 6 juillet. Mylène Farmer est, cette année, jurée de la grand-messe du cinéma français. Un honneur pour la chanteuse, qui n'est pourtant pas aussi surprenant qu'il en a l'air. Pour quelles raisons Mylène Farmer a-t-elle été choisie pour le prestigieux jury du Festival de Cannes ? "Parce qu'elle aime le cinéma et qu'à ce titre-là, n'importe qui serait légitime pour participer, dès lors qu'on a de la gourmandise pour les œuvres, de la curiosité pour ce qu'on ne connait pas", estime le délégué général du Festival de Cannes Thierry Frémaux, au micro de BFMTV.

Selon lui, "Mylène Farmer est très est très cinéphile. On se tournait autour depuis quelques temps et là cette année, on lui a fait cette proposition (...) C'était le bon moment. Et elle voit beaucoup de films, elle n'a pas cessé de me dire 'je suis très honorée'. Moi je lui disait : 'Non, c'est moi qui suis très honoré' (...) et je crois que c'est aussi cette modestie avec laquelle il faut prendre une mission telle que jury." Avant elle, d'autres artistes avaient été nommés juré au Festival de Cannes, notamment Vanessa Paradis ou MC Solaar.

Mylène Farmer en concert

Nevermore 2023. Voilà le nom de la nouvelle tournée de Mylène Farmer, qui reprendra la route des concerts lors d'un tour des stades en France programmé pour l'été 2023. Dans une vidéo publiée sur YouTube et sur son site officiel, la chanteuse annonce que cette tournée débutera en juin 2023 à Lille, pour se terminer en Russie en août/septembre. La célèbre chanteuse française sera de passage au stade de France à Paris, les 30 juin et 1er juillet 2023.

La billetterie des dates de concert de Mylène Farmer doit ouvrir en prévente sur son site officiel le vendredi 1er octobre 2021, à 10 heures et dans tous les points de vente habituels le lundi 4 octobre 2021, à 10 heures également. Voici le détail des dates de tournée de Mylène Farmer :