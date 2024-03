Mylène Farmer annonce un nouvel album... de remixes

Pas de répit pour les fans de Mylène Farmer, qui annonce la sortie, le mois prochain, d'un nouveau disque.

Pour les fans de Mylène Farmer, la période est faste : la chanteuse annonce la sortie d'un nouvel album ! Baptisé Remix XL, ce disque sortira le 19 avril prochain. Comme son nom le laissait présager, ce projet sera composé de reprises de ses plus grandes chansons, de Libertine à Sans contrefaçon en passant par Désenchantée ou Pourvu qu'elles soient douces. Au total, 21 chansons ont bénéficié de ce travail de rework.

Parmi les artistes à s'être prêtés au jeu du remixe, la fine fleur de la scène électro française, d'Arnaud Rebotini à Feder en passant par The Avener, Cut Killer ou The Magician, et jusqu'au réalisateur David Lynch. Mylène Farmer a pu réenregistrer sa voix en studio sur certains de ses titres phares, dont voici le détail :