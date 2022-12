Metallica en concert au Stade de France à Paris : où acheter un billet ?

METALLICA. Le légendaire groupe de heavy metal américain Metallica, qui sortira un nouvel album au printemps, repart en tournée en Amérique du Nord et en Europe, avec deux concerts au Stade de France, à Paris.

[Mis à jour le 02 décembre à 07h51] Un nouvel album et une tournée mondiale géante : le légendaire groupe de heavy metal américain Metallica fait un retour en grande pompe. Lundi 28 novembre, le quatuor californien a annoncé la sortie prochaine d'un nouvel album studio, mais aussi une tournée en Europe et en Amérique du Nord en 2023 et 2024. Une salve de concerts qui passera par la France, à Paris, au Stade de France, les 17 et 19 mai 2023. Pour ces deux dates événement, la billetterie ouvrait en prévente jeudi, puis dans les points de vente habituels ce vendredi, à 9 heures.

Metallica dévoilera également un douzième album, le premier depuis Hardwired…To Self-Destruct paru en 2016 : intitulé 72 Seasons, ce nouveau disque produit par Greg Fidelman est annoncé dans les bacs le 14 avril 2023 et comptera douze titres, dont la chanson Lux Aeterna, single dévoilé lundi 28 novembre.

Selon James Hetfield, le titre de ce nouvel album est une référence aux "dix-huit premières années de nos vies qui forment notre vrai ou notre faux moi". "Nos parents nous ont demandé 'qui nous sommes' (…). L'essentiel de notre expérience d'adulte est de rejouer ou de réagir à nos expériences de l'enfance. D'être prisonniers de notre enfance ou de se libérer de ces liens", écrit le chanteur américain dans un communiqué accompagnant l'annonce de 72 Seasons.

La billetterie des concerts de Metallica à Paris

Les billets pour les deux concerts de Metallica au Stade de France sont mis en vente ce vendredi 2 décembre, à 9 heures dans tous les points de vente habituels. A noter que les places en vente seront valables pour les deux dates. La billetterie est accessible sur ces sites :

Metallica en concert

C'est l'annonce de cette fin d'année : une tournée XXL de Metallica en 2023 et 2024, à l'occasion de la sortie du douzième album du groupe. La tournée débutera à Amsterdam le 27 avril prochain et mènera le quatuor californien en France, en Allemagne, en Suède, puis aux États-Unis, au Canada, avant un retour en Europe et jusqu'à de nouveaux concerts en Amérique du Nord jusqu'en septembre 2024.