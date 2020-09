Mika : date, invités, diffusion... Tout sur "I Love Beirut", le concert caritatif pour Beyrouth

I LOVE BEIRUT. Ce samedi 19 septembre, le chanteur Mika organise un concert, "I Love Beirut", pour récolter des fonds au profit de la reconstruction de Beyrouth, au Liban.

Mika donne de la voix pour Beyrouth. Un mois et demi après la terrible double explosion qui a détruit le 4 août dernier une partie de la capitale libanaise, le chanteur organise I Love Beirut, un concert caritatif pour récolter des fonds au profit de la reconstruction de la ville. Une soirée qui sera diffusée en direct, partout dans le monde, ce samedi 19 septembre, à 21 heures (heure française). Les fonds et bénéfices récoltés seront reversés à la Croix Rouge Libanaise et à l'association Save The Children. Mika, chanteur britanno-libanais, sera le chef d'orchestre de ce concert depuis la Toscane.

"Bien que géographiquement loin, j'ai le cœur brisé quand je pense à toutes ces familles qui ont perdu leur toit, leurs moyens de subsistance et leurs proches dans cette catastrophe", se désole l'artiste dans un communiqué, ajoutant avoir voulu "faire quelque chose pour apporter [s]on aide." Tout au long de la soirée, de nombreux artistes participeront à I Love Beirut. Parmi eux, Kylie Minogue, Rufus Wrainwright, Salma Hayek, Louane, Fanny Ardant ou encore Laura Pausini.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour pouvoir regarder le concert, il faudra se munir d'un billet au prix unique de 10 euros (ou 10 dollars, ou 10 livres), disponibles sur les sites de TicketMaster et de la Fnac. Une campagne de collecte de dons a également été ouverte sur la plateforme GoFundMe. Le concert I Love Beirut sera accessible sur plusieurs plateformes, en achetant un billet à 10 euros :