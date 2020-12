Mort d'Anne Sylvestre : l'émotion après le décès de la chanteuse

ANNE SYLVESTRE. Soixante ans de carrière, des centaines de chansons pour adultes et pour enfants... Anne Sylvestre, décédée lundi à 86 ans, laisse derrière elle une œuvre immense.

16:47 - "Anne Sylvestre s'en est allée rejoindre les plus grandes étoiles de la Chanson Française" L'auteur-compositeur-interprète Gauvin Sers a réagi au décès d'Anne Sylvestre avec ces mots sur Twitter : "Tristesse infinie. Anne Sylvestre s'en est allée rejoindre les plus grandes étoiles de la Chanson Française qui brillent tout là-haut. Merci pour ton œuvre et ton amitié Anne. Tu es une éternelle grande Dame et tu vas nous manquer."

16:40 - L'histoire de la chanson "Les gens qui doutent" C'est l'une des chansons les plus célèbres du répertoire d'Anne Sylvestre (et d'ailleurs la plus écoutée sur Spotify) : Les gens qui doutent, parue en 1977 dans l'album Comment je m'appelle. Un titre qui rend hommage à ceux qui "passent pour des cons", écrit-elle. "J'aime les gens qui n'osent / S'approprier les choses / Encore moins les gens / Ceux qui veulent bien n'être / Qu'une simple fenêtre / Pour les yeux des enfants", chante-t-elle dans ce morceaux, repris notamment par Albin de la Simone ou Vincent Delerm.

16:32 - Celle qui "a accompagné notre enfance" pour Fleur Pellerin L'ancienne ministre de la Culture Fleur Pellerin, a partagé un message en l'honneur d'Anne Sylvestre, sur son compte Twitter. "Rip Anne Sylvestre, qui a accompagné notre enfance et su, comme personne, chanter les gens qui doutent", a-t-elle publié.

16:25 - Quand Anne Sylvestre était critiquée.. sur son nez Si la carrière d'Anne Sylvestre et sa popularité sont indéniables, elle a dû faire face à quelques critiques. Notamment sur son nez. "Il n’est pas petit, comme la mode l’exigeait à l’époque où j’ai commencé à chanter, il y a soixante ans. Il était alors interdit d’avoir un grand nez et vous n’avez pas idée du nombre de fois où l’on m’a conseillé de le faire refaire, sans même penser que cela aurait pu altérer ma voix en modifiant les résonateurs. 'Vous seriez tellement plus mignonne ! Pour faire des photos, ce serait tellement mieux !' Ah lala ! ce que j’ai pu entendre ! Je débarquais dans ce milieu sans rien savoir. Juste l’envie de chanter avec ma guitare. Et c’est ce nez qui, de façon inouïe, devenait un obstacle", se souvenait-elle en 2018 dans les colonnes du Monde.

16:17 - Pour Aldebert, Anne Sylvestre était "très chaleureuse et très simple" Après l'annonce de la mort d'Anne Sylvestre, les souvenirs ressurgissent. C'est le cas du chanteur Aldebert, qui raconte ses rencontres avec la chanteuse au micro de franceinfo : "Elle était très discrète. Anne c'était aussi quelqu'un qu'on apprenait à découvrir et à rencontrer petit à petit, tout ne se faisait pas d'un coup. Et donc, on construisait comme ça un rapport qui était très intéressant. Elle a toujours été avec nous - je dis nous parce qu'on l'a vraiment rencontrée avec mon équipe - très chaleureuse et très simple. Une grande professionnelle. J'ai des souvenirs de studio et de scène avec elle très forts, notamment à l'Olympia."

16:08 - "Elle était toujours dans l'actualité", pour Gauvain Sers Le chanteur Gauvain Sers, qui a lui aussi croisé Anne Sylvestre, rend hommage à la chanteuse dans les colonnes du Parisien. "Je suis très ému, elle a beaucoup compté pour moi. Ses albums pour les grands ont baigné ma jeunesse, mon père l'écoutait beaucoup. J'étais touché par sa plume, son engagement, sa sensibilité écolo et féministe d'avant-garde. Elle m'a transmis ses émotions. Elle était toujours dans l'actualité, à tendre la main aux jeunes artistes, à les voir en concert. C'est pour elle que j'ai écrit Y a pas de retraite pour les artistes et j'ai été touché qu'elle accepte de chanter en studio ce duo sur la transmission. Nous devions le chanter au Zénith de Paris ensemble, le concert avait été reporté à 2021 à cause du Covid-19."

15:59 - "Elle a affirmé une espèce de singularité" Invité sur le plateau de C à Vous, le journaliste spécialiste de la chanson française Bertrand Dicale a souligné que "dans les années 50", durant lesquelles Anne Sylvestre a fait ses débuts, "c'était totalement révolutionnaire d'arriver tout seul avec sa guitare, ses mots et sa musique. Et dire 'c'est moi, je vous raconte quelque chose.'" Et de poursuivre : "Dès le départ, elle a affirmé une espèce de singularité. Elle n'a pas essayé d'être une chanteuse comme les autres."

15:49 - L'hommage de Mathieu Johann Mathieu Johann a, lui aussi, salué la mémoire d'Anne Sylvestre, très touché par sa disparition. "Ce sont ses chansons qui s’envolent, un bout de l’enfance aussi. C’est un répertoire exceptionnel qu’elle emporte avec elle. Je suis triste comme ceux qui rêvaient en l’écoutant et qui ne s’en remettent jamais vraiment tellement c’était grand", a écrit l'auteur-compositeur-interprète sur Twitter.

15:41 - Une "écorchée vive" pour François Morel Avec la disparition d'Anne Sylvestre, c'est toute la Culture française qui perd une figure. Pour François Morel, écrivain et chroniqueur de France Inter interrogé par Le Parisien, la chanteuse c'était "quelqu'un de pas facile d'accès, mais elle vous donnait sa confiance, ou un bout de son amitié, on était extrêmement flatté parce que c'était une belle personne." Et de se souvenir : "La première fois que je l'ai rencontrée, c'était à l'Européen, je suis allée la voir pour la féliciter et je sentais qu'elle avait du mal à recevoir les compliments. Je l'avais déjà vu sur scène avant, mon fils m'avait dit, oh, c'est du niveau de Barbara, et je lui avais répondu surtout tu ne lui dis pas ça parce que tu vas te faire engueuler. C'était une écorchée vive, il y avait une douleur énorme, liée à plein de choses familiales, notamment son père qui avait été un collaborateur et pour qui, sûrement, elle avait gardé de la tendresse."

15:35 - "Plus qu’une écrivaine de chansons, une écrivaine tout court" Au lendemain de l'annonce de la disparition d'Anne Sylvestre, les hommages continuent. Pour l'écrivain Philippe Delerm, interrogé dans les colonnes du Parisien, elle était "plus qu’une écrivaine de chansons, une écrivaine tout court." "Elle est presque morte sur scène. Ma compagne Martine et moi sommes dévastés. Nous avons passé notre vie sous le signe d'Anne Sylvestre. Elle était au cœur de notre première discussion à la fac de Nanterre et j'ai déclaré ma flamme à Martine en empruntant les paroles d'une chanson drôle et vacharde d'Anne : Un cœur sur les bras. Quand nous sommes devenus amis et qu'elle est venue dîner pour la première fois à la maison, elle nous a offert la feuille du dépôt à la Sacem de cette chanson… Elle est encadrée dans notre entrée", se souvient-il.

15:27 - Jeanne Cherhal : "Elle a tant écrit, elle a si bien écrit" La chanteuse Jeanne Cherhal a rendu hommage à Anne Sylvestre sur Twitter. "Elle a tant écrit, elle a si bien écrit. Au revoir chère Anne. Merci pour tout ce que tu as été, tout ce que tu as chanté", a posté l'interprète du Petit voisin.

15:19 - Anne Sylvestre n'a jamais quitté la scène Après l'explosion de sa notoriété dans les années 70, Anne Sylvestre n'a jamais quitté la scène. Pendant ses soixante ans de carrière, elle a continué de se produire en concert. En 2017, c'est d'ailleurs sur scène qu'elle fêtait ses 60 ans de carrière. Elle avait donné son dernier concert le 2 octobre dernier, à Vannes.

15:03 - Grégoire rend hommage à Anne Sylvestre Les artistes français sont nombreux à exprimer leur émoi après l'annonce de la disparition d'Anne Sylvestre, lundi 30 novembre à 86 ans. Parmi eux, le chanteur Grégoire, qui partage sur Twitter la chanson Les gens qui doutent, "un chef d'oeuvre parmi tant d'autres" : ???? #annesylvestre

« Les gens qui doutent », un chef d’oeuvre parmi tant d’autres...https://t.co/04H8JitEpA — Gregoire Officiel (@Gregoireoff) December 1, 2020

14:56 - Anne Sylvestre, figure féministe Son engagement pour les femmes ne l'aura jamais quitté. Après l'annonce de la mort d'Anne Sylvestre, les féministes pleurent une icone. C'est le cas de Caroline De Haas, figure du mouvement en France, qui reprend sur Twitter quelques paroles de la chanson Juste une femme : "Tristesse. Tristesse. Tristesse. 'Mais dès qu’une femme Messieurs mesdames. Est traitée comme un paillasson. Et quelle que soit la façon. Quelle que soit la femme. Dites-vous qu’il y a mort d’âme' Merci Anne Sylvestre."