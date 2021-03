Mort de Patrick Dupond : le danseur emporté par la maladie, de nombreux hommages

PATRICK DUPOND. L'ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris, Patrick Dupond, est mort d'une "maladie foudroyante", ont annoncé ses proches à l'AFP. Il avait 61 ans.

17:52 - Patrick Dupond, l'enfant chéri de la danse française Patrick Dupond aura été l'un des plus jeunes visages de la danse française, en étant nommé à 21 ans danseur étoile de l'Opéra de Paris, puis en en devenant le directeur de ballet. Dans une vidéo de 1976, l'Institut national de l'Audiovisuel (INA) dévoile des images du jeune homme, âgé alors de 17 ans et déjà promis à un radieux avenir.

17:46 - Loïc Nottet pleure la mort de Patrick Dupond La disparition de Patrick Dupond émeut toutes les générations. Sur Twitter, les hommages à l'ancien danseur étoile pleuvent, avec notamment celui du jeune chanteur Loïc Nottet, qui avait participé à Danse avec les Stars en 2015. "Une nouvelle étoile à rejoint le ciel ! Le monde de la danse perd aujourd’hui un immense talent", écrit l'artiste sur Twitter.

17:37 - Patrick Dupond au cinéma Si Patrick Dupond s'est fait connaître au delà du cercle des amateurs de ballets classiques et de l'Opéra de Paris, c'est également en s'essayant au cinéma. Au grand écran, le danseur étoile est apparu aux côtés d'Alain Delon dans Dancing Machine de Gilles Béhat, en 1990 et en 1999 dans Les Grandes Bouches de Bernie Bonvoisin.

17:29 - L'hommage de Tonya Kinzinger à Patrick Dupond L'émotion est vive sur les réseaux sociaux. L'actrice et ancienne participante à Danse avec les Stars, Tonya Kinzinger a elle aussi son émotion sur Twitter. "Je suis profondément triste d’apprendre le décès de Patrick Dupond, j’ai eu la chance de commencer ma carrière à ses côtés dans Dancing Machine avec Alain Delon. J’adresse à sa famille et ses proches mes sincères condoléances. Une étoile céleste parmi les étoiles. Love You", écrit l'ancienne star de Sous le soleil.

17:20 - Patrick Dupond, l'insoumis de l'Opéra de Paris A 21 ans, en 1980, Patrick Dupond est sacré danseur étoile de l'Opéra de Paris. Ses qualités de danseurs et d'acteurs lui vaudront de travailler avec les plus grands et de se faire connaître dans le monde entier. Dix ans plus tard, en 1990, il devient le plus jeune directeur de ballet de l'institution parisienne, en plus d'y être danseur, jusqu'en 1995. Deux ans plus tard, les dissentions avec la nouvelle direction de l'Opéra auront raison de son contrat : Patrick Dupon est renvoyé pour "insoumission et indiscipline", selon ses propres mots. En cause ? La présence du danseur dans le jury du Festival de Cannes, contre l'accord de son employeur.

17:13 - Leïla Da Rocha, la compagne de Patrick Dupond Depuis 2004, Patrick Dupond partageait sa vie avec Leïla Da Rocha, une ancienne basketteuse professionnelle reconvertie dans la danse orientale. "C'est un être de lumière. Elle m'a sauvé la vie. Je remonte sur scène grâce à elle, à son amour, sa volonté, son opiniâtreté", déclarait le danseur à Libération en 2011 à propos de sa relation avec Leila Da Rocha. Et à cette dernière de répondre : "Notre relation est de l'ordre du divin. Elle est fusionnelle. Ça n'a rien à voir avec une histoire de cul. Rien à voir avec l'amour que je porte à mon mari". Le couple vivait dans l'Aisne, où l'ancienne étoile donnait des cours à Soissons.

17:09 - Un accident et des séquelles pour Patrick Dupond En janvier 2000, Patrick Dupond a été victime d'un accident de la route qui, en plus d'avoir failli lui coûter la vie, avait signé la fin de sa carrière de danseur et lui avait laissé de terribles séquelles. Son corps avait été brisé par 134 fractures. "J'ai perdu connaissance au volant de ma voiture dans une ligne droite, sur l'autoroute, entre Le Havre et Paris. Je revenais de l'île de Ré où j'avais passé quinze jours à démazouter des plages après la catastrophe écologique de l'Erika. Après avoir sauvé trois mille oiseaux, ce sont mes ailes qui se sont brisées", avait-il expliqué dans l'émission Toute une histoire sur France 2 le 5 mai 2014. Et de détailler : "J'ai été polytraumatisé, j'ai eu plusieurs fractures du crâne, des vertèbres et cervicales explosées, une paralysie partielle et le premier pronostic qui a été donné, c'était une paraplégie et une paralysie partielle." Le danseur de ballet expliquait alors que c'est grâce à sa détermination et à sa compagne, Leïla Da Rocha, qu'il avait réussir à se relever.

16:57 - Patrick Dupond, danseur étoile de l'Opéra de Paris Avec la mort de Patrick Dupond, c'est l'Opéra de Paris qui perd l'une de ses étoiles. Le 30 août 1980, il est sacré à 21 ans étoile de l'Opéra. L'enfant chéri de la danse française restera l'un des visages de cet art, malgré son licenciement de l'institution parisienne en 1997.

16:48 - Gautier Capuçon "dévasté" par la mort de Patrick Dupond Quelques minutes après l'annonce brutale de la mort de Patrick Dupond, sur les réseaux sociaux, l'émotion est vive. Parmi les hommages rendus à l'ancien danseur étoile, celui du musicien Gautier Capuçon, qui écrit sur Twitter : "Dévasté d’apprendre la mort du danseur étoile Patrick Dupond, 61 ans. Une étoile qui monte au ciel." Dévasté d’apprendre la mort du danseur étoile Patrick Dupond, 61 ans.

Une étoile qui monte au ciel ???? pic.twitter.com/hqjfbNGkfg — Gautier CAPUÇON (@GautierCapucon) March 5, 2021

16:40 - Patrick Dupond "était malade depuis des mois" "Patrick Dupond s'est envolé ce matin pour danser avec les étoiles", a affirmé à l'AFP sa collaboratrice et compagne Leïla Da Rocha ce vendredi 5 mars 2021. "Il est décédé à la suite d'une maladie foudroyante", a-t-elle dit, précisant qu'il était "malade depuis quelques mois".

16:32 - TF1 en deuil après la mort de Patrick Dupond La mort de Patrick Dupond, ancien danseur étoile et visage bien connu des Français pour ses participations à divers programmes TV, est un choc. Déjà, sur les réseaux sociaux, les hommages pleuvent. "TF1 est très triste d’apprendre le décès de Patrick Dupond, l’un des plus grands danseurs étoile français reconnu dans le monde entier, que nous avons eu l’honneur et le plaisir d’accueillir comme juge de Danse Avec Les Stars. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches", écrit notamment la Une sur son compte Twitter. TF1 est très triste d’apprendre le décès de Patrick Dupond, l’un des plus grands danseurs étoile français reconnu dans le monde entier, que nous avons eu l’honneur et le plaisir d’accueillir comme juge de Danse Avec Les Stars.

Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches pic.twitter.com/EcxC3XrlQt — TF1 (@TF1) March 5, 2021

16:26 - Patrick Dupond, d'étoile à vedette de télévision Né le 14 mars 1959 à Paris, Patrick Dupond avait été nommé danseur étoile de l'Opéra national de Paris en 1980, devenant ainsi l'un des visages de la danse française et voyant sa carrière exploser à l'international. Après avoir travaillé avec les plus grands danseurs, il devient en 1990 directeur de l'Opéra de Paris, jusqu'en 1995. Ces dernières années, tout en continuant à se produire sur scène, il est apparu dans plusieurs émissions de télévision, notamment comme juré dans La France a un incroyable talent en 2007-2008, dans Prodiges de 2014 à 2017 puis dans Danse avec les Stars en 2018.