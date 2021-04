Mort de Patrick Juvet : qu'était devenu le chanteur star des années 70 ?

Patrick Juvet, icone disco des années 1970 grâce notamment à son tube "Où sont les femmes ?", a été retrouvé mort à son domicile de Barcelone. Il avait 70 ans.

Le chanteur Patrick Juvet est mort à l’âge de 70 ans, a annoncé à l’AFP son agent Yann Ydoux, jeudi 1er avril en début de soirée. Patrick Juvet était devenu célèbre dans les années 1970, notamment grâce à son tube disco Où sont les femmes ?. Les causes du décès du chanteur ne sont pas encore connues, une autopsie doit déterminer les circonstances de sa mort.

Après la gloire des années 1970, la carrière de Patrick Juvet a été plus difficile, le chanteur s'étant essayé à plusieurs style musicaux, sans retrouver le succès des années disco. Sombrant dans l'alcool et la drogue, l'interprète de I Love America assurait être sobre depuis 25 ans dans l'émission Sept à Huit. "J'étais bouffi, les maisons de disques ne voulaient pas de moi. Les cures ne servaient à rien. L'alcool a pris dix ans de ma vie. C'est pas mal, surtout que c'était le moment où j'étais le plus haut. Je voulais mourir, je vous le dis honnêtement", confiait-il sur TF1.

Ces dernières années ont été difficiles à vivre pour Patrick Juvet, qui a dû affronter plusieurs drames. "Patrick était quelqu’un de très sensible, il avait des hauts et des bas et souffrait d’une addiction à l’alcool. Le décès de son frère, il y a deux ans, l’avait beaucoup affecté", explique au Parisien son agent, Yann Idoux. "Il allait tellement mal. Il a commencé à lâcher prise quand sa mère avec qui il était fusionnel est décédée, il y a trois ou quatre ans. On s’appelait souvent. J’essayais de le motiver pour qu’il travaille son piano - car c’était un excellent pianiste - et fasse une tournée des théâtres, mais il ne m’écoutait plus. Il n’avait plus le courage. La solitude, c’est dur quand tu as connu la grande lumière", ajoute dans le même journal Nicoletta, l’une de ses meilleures amies.

Selon son manager, Patrick Juvet, qui était remonté sur scène en 2008, dans la tournée Âge tendre et tête de bois aux côtés de Dave, Sheila, Michèle Torr ou encore Stone et Charden, avait même de nouveaux projets en préparation. "Patrick voulait refaire un album. Il avait contacté des gens aux Etats-Unis. Nous attendions que le Covid soit passé", explique au Parisien son agent, Yann Idoux. Patrick Juvet vivait depuis plusieurs années seul, à Barcelone, où il a été retrouvé mort.

Né le 21 août 1950 à Montreux, en Suisse, il avait participé en 1973, au Concours Eurovision de la chanson en représentant la Suisse avec Je vais me marier, Marie et termine à la 13e place. En 1975, il fait la rencontre du musicien Jean Michel Jarre, avec qui il collaborera sur 21 titres, dont Magic, Faut pas rêver et surtout son tube Où sont les femmes ?, tous extraits de l'album Paris by Night.

"Il y aura une autopsie, je l'avais eu au téléphone il y a trois jours, je l'avais trouvé bien", a indiqué son agent Yann Ydoux à l'AFP jeudi 1er avril.

Patrick Juvet est né le 21 août 1950 et à Montreux, en Suisse. Tout jeune, à six ans, il fait son entrée au conservatoire de Lausanne, où il apprend le piano. Après des études d'arts décoratifs, il s'essaie au mannequinat en Allemagne. En 1971, il quitte Düsseldorf et s'installe à Paris, où il tentera de percer dans la chanson, à raison. Pascal Maignant, qui deviendra son compagnon et son agent, le présente à l'attachée de presse Florence Aboulker, qui lui fait rencontrer le producteur Eddie Barclay. Cette même année sort un premier 45 tours, La musica, qui s'écoule à plus de 300 000 exemplaires. Patrick Juvet écrit ensuite un tube, Le lundi au soleil, interprété par Claude François. Le chanteur suisse fait ensuite la connaissance de nombre de grands noms de la chanson d'alors, comme Véronique Sanson ou Alain Chamfort.

En 1973, Patrick Juvet porte les couleurs de la Suisse au Concours Eurovision de la chanson avec le titre Je vais me marier, Marie et se classe 13e du classement. De sa rencontre avec Jean Michel Jarre, avec qui il collaborera sur 21 titres, dont Magic, Faut pas rêver et surtout son tube Où sont les femmes ?, tous extraits de l'album Paris by Night, sorti en 1977. Patrick Juvet a au total sorti 13 albums studio et restera l'un des visages du disco francophone.

La chanson la plus connue du répertoire de Patrick Juvet restera Où sont les femmes ?, sortie en 1977. "Où sont les femmes ? Avec leurs gestes pleins de charme. Dites-moi où sont les femmes (...) Où sont les femmes ? Qui ont des rires pleins de larmes. Auraient-elles perdu leur flamme (...) Elles ne parlent plus d'amour. Elles portent les cheveux courts. Et préfèrent les motos. Aux oiseaux. Elles ont dans le regard. Quelque chose d'un robot. Qui étonne même les miroirs", chante Patrick Juvet dans ce titre, qui n'est pas le plus féministe du répertoire français, écoulé à 250 000 exemplaires. Mais ce n'est pas la seule chanson à avoir fait le succès du chanteur suisse, puisqu'on peut également noter les tubes La musica et I Love America, sortis respectivement en 1972 et 1978.

En tant que star dans les années 1970, la vie privée de Patrick Juvet a toujours intéressé tant la presse people que le public. Le chanteur, bissexuel, a été en couple avec Pascal Maignant, qui fut également son agent à ses débuts, mais aussi avec l'actrice américaine Melanie Griffith ou la romancière Florence Aboulker pendant cinq ans, avec qui il a eu un fils, Fabrice. Discret sur sa vie privée, il avait pourtant déclaré en 2012 dans l'Echo Républicain : "Je suis bisexuel et je le revendique. Je vis parfois avec des femmes, parfois avec des hommes. Mon public a le droit de tout savoir sur moi. Je suis surpris que ce sujet reste un tabou. Depuis 40 ans, les mentalités n’ont pas évolué."