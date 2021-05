"Keen'V et l'album "Rêver" : "Je suis revenu à la base, à ce que les gens aiment de moi""

INTERVIEW. Le chanteur Keen'V est de retour avec un neuvième album, baptisé "Rêver", trois ans après l'échec de "Thérapie" et une remise en question profonde.

Le Rêve de Keen'V ? Que son public lui dise "on t'a retrouvé." Trois ans après l'échec de son album Thérapie, Keen'V est de retour avec un neuvième disque, le bien nommé Rêver. Le chanteur de 38 ans renoue avec la musique qui a fait son succès depuis 2005 : 17 titres ensoleillés, pour reconquérir son public, déstabilisé par Thérapie, plus sombre, bien loin des J'aimerais trop ou La vie du bon côté.

"Je l'ai appelé Rêver parce que je me suis remis à rêver. Après Thérapie, je n'avais plus de but. Mon rêve de gosse, c'était d'être chanteur et je l'étais, donc Rêver, c'est comme une remise à zéro. On recommence à zéro. Thérapie, c'était la fin de Keen'V, Keen'V est mort, vive Keen'V", nous explique le Rouennais.

Et d'ajouter : "Rêve, c'est le contraire de Thérapie. Je suis plus revenu à la base, à ce que les gens aiment de moi je pense. Mais surtout, je ne me suis mis aucune barrière, comme ce que je faisais d'habitude. Au début, je ne faisais pas ça pour plaire à un tel ou un tel, je faisais de la musique. Et là, j'ai vraiment fait de la musique. Je me suis laissé porter et ça m'a fait beaucoup de bien."

Désormais, le chanteur veut "rêver deux fois plus". "C'est surtout dans les pires moments qu'on peut rêver. C'est ça que m'a appris mon échec avec Thérapie, c'est ce qu'il ne faut surtout pas s'arrêter de rêver. Dans les pires moments, il faut rêver deux fois plus", explique-t-il. Alors Keen'V chante "quoi qu'il arrive, faut avancer", dans Quoi qu'il arrive, son duo avec Magic System, ou "tomber, se relever, toujours positiver", dans Je garde le sourire, un autre des trois singles dévoilés avant la sortie de Rêver. Le troisième morceau, c'est Tahiti, sorti en mai 2020 et qui signait la renaissance de Keen'V.

Le 7 mai 2020, soit un an jour pour jour avant la sortie de l'album Rêver, Keen'V dévoilait donc le single Tahiti. Un énorme succès, avec 13 millions d'écoutes sur Spotify, 41 millions de vues sur YouTube, mais surtout le moyen pour le chanteur de retrouver son public. "Quand j'ai fait Tahiti, je me suis dit que c'était du 100% moi, donc si les gens n'aimaient pas, il était temps de passer à autre chose. Si les gens veulent plus de moi, ça sert à rien de forcer ! Donc je l'ai envoyée en me disant 'si ça prend, ça prend', si ça ne prend pas, j'arrête", souligne l'artiste, qui voit ce succès comme "un encouragement plus qu'une pression."

Vendu à 40 000 exemplaire, Thérapie, le dernier disque de Keen'V sorti en 2019, n'avait pas touché son public, qui avait boudé la tournée, poussant Keen'V à l'annuler en février 2020, quelques semaines avant le premier confinement lié à la pandémie de Covid-19. Un coup dur pour l'artiste habitué aux concerts et aux Zéniths. "Thérapie c'est pas du tout un album Keen'V. C'est un très bon album, j'en suis hyper fier, je ne le dénigre pas. Ça aurait été n'importe qui d'autre qui l'aurait fait, on aurait peut-être pu apprécier. Là, pour du Keen'V, je comprends que le public ait été dérouté", explique le chanteur.

Cette période, Keen'V l'a "super mal vécue au début". Pour finalement se rendre compte qu'il pouvait se relever de cet échec. "J'ai compris que ça pouvait être positif. Au début, je me suis dit qu'il y avait un désamour, que mon rêve de gosse s'arrêtait, que c'était fini. Je suis tombé au fond et à un moment, ça m'a reboosté. Je me suis dit que je pouvais prendre ça comme une petite claque dans le dos en me disant 'on n'a pas aimé celui-là, maintenant il faut que tu te réveilles, sois positif comme tu l'as toujours été'. Et au final, ça m'a fait du bien", se souvient l'artiste, qui compte bien retrouver son public dès que possible.

Après le revers de Thérapie et l'arrêt de sa tournée, Keen'V espère, un jour, repartir sur les routes de France avec son disque Rêver et son public reconquis. "Si je pouvais faire une tournée des Zéniths à bloc, je serais content. Je fais partie des gens qui préfèrent faire plusieurs dates, pour plus kiffer, plutôt qu'une seule date devant plein de gens", explique Keen'V, qui préfère attendre avant de lancer une tournée pour Rêver. Pour l'heure, aucune date de concert n'a été annoncée, en attendant des jours et un contexte sanitaire meilleurs. "Tomber, se relever, toujours positiver. Et rester motivé. Tomber, se relever, toujours positiver. Et en toutes circonstances. Je garde le sourire", chanterait Keen'V.