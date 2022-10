Mort de Franco Gatti : qu'était devenu le chanteur de "Sarà perché ti amo" ?

FRANCO GATTI. Le chanteur Franco Gatti, star en Italie, son pays, est mort à 80 ans. Il était membre du groupe Ricchi e Poveri.

Il était une véritable star en Italie : Franco Gatti, connu pour l'inoubliable tube Sarà perché ti amo avec le groupe Ricchi e poveri, est mort, annonce ce mardi 18 octobre la famille du chanteur et le groupe à l'agence de presse nationale italienne, ANSA. Le chanteur et compositeur italien avait 80 ans. "Une partie de notre vie s'en est allée. Ciao Franco", écrivent ses proches dans un communiqué de presse, diffusé ce mardi.

Discret depuis une décennie, le chanteur Franco Gatti avait pris sa retraite musicale en 2013, après le décès de son fils, Alessio. Il restera l'un des quatre visages du groupe Ricchi e Poveri, fondé à Gênes en 1967. Avec plus de 20 millions d'albums vendus dans le monde, la formation avait représenté l'Italie à l'Eurovision en 1978, avec la chanson Questo Amore. Mais c'est en 1981 que le Ricchi e Poveri signera le tube de sa carrière : Sarà perché ti amo. Un single écoulé à plus d'un million d'exemplaires en France et reprise dans le film L'Effrontée, de Claude Miller, ou reprise, en français, par Karen Cheryl.

Dès l'annonce de la disparition de Franco Gatti, de nombreux hommages sont rendus au chanteur. Parmi eux, celui de la (probable) future Première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui écrit sur Twitter : "Un morceau de l'histoire de la musique italienne s'en va, un homme qui a affronté avec grande dignité les épreuves de la vie."