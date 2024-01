Six mois après la mort de Sinéad O'Connor, la fin des rumeurs sur les causes de son décès

La chanteuse irlandaise Sinead O'Connor est morte à l'âge de 56 ans, mercredi 26 juillet 2023.

Sa disparition brutale avait créé une onde de choc mondiale : le 26 juillet dernier, la chanteuse Sinéad O'Connor était retrouvée inanimée à son domicile de Londres, à seulement 56 ans. Si quelques éléments sur les circonstances de sa mort soudaine avaient été révélés dans la presse internationale, les causes de sa mort elles, restaient inconnues. Jusqu'aux conclusions du médecin légiste en charge de l'enquête, rendues publiques ce mardi 9 janvier. Ce rapport confirme que la chanteuse "est décédée de causes naturelles", peut-on lire dans un communiqué du tribunal de Southwark, relayé par les médias britanniques, dont la BBC.

Au lendemain de l'annonce du décès de l'artiste, la Metropolitan police britannique précisait que la mort de Sinéad O'Connor ne semblait pas suspecte. "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la disparition de notre Sinead adorée. Sa famille et ses amis sont dévastés et demandent le respect de leur vie privée dans ces moments difficiles", déclaraient de leur côté les proches de l'artiste, sans en dire plus sur les circonstances du drame.

Inévitablement, de nombreuses rumeurs circulaient sur les véritables raisons de la mort de Sinéad O'Connor. L'inoubliable interprète du tube Nothing Compares 2 U s'était, tout au long de sa vie, confiée sur ses problèmes de santé mentale, évoquant à plusieurs reprises sa tentation du suicide, notamment après le suicide de son fils en 2022, un an avant sa mort.