La programmation des Francofolies de La Rochelle 2024 s'allonge

La quarantième édition des Francofolies de La Rochelle se tiendra début juillet 2024.

Quarante ans ! Pour cet anniversaire, le festival des Francofolies de La Rochelle donne rendez-vous à son public du 10 au 14 juillet prochain. Après avoir dévoilé en deux temps les premiers noms de la programmation de l'édition 2024, les organisateurs annoncent d'autres artistes, dont Chimène Badi, Puggy, La Caravane Passe, Johnny Jane, Chien Noir, Jan Verstraeten, Aupinard ou Poppy Fusée.

Autant de noms qui rejoignent la programmation déjà connue des Francofolies de La Rochelle 2024, qui comptait déjà des artistes comme Sting, Bianca Costa, Bigflo & Oli, Ninho, Zaho de Sagazan, Phoenix, Jean-Michel Jarre, Hervé, Pascal Obispo, Eddy de Pretto ou Charlotte Cardin.

A cette liste étaient venus s'ajouter de nouveaux noms, notamment Alain Souchon, Damien Saez, Hubert-Félix Thiefaine, Jeanne Added, Jacques, Alain Stivell, Alex Vizorek et Alex Beaupain, Christian Olivier, Kas Product, Edith Nylon, Blick Bassy, ou encore Yamê.

Une affiche on ne peut plus éclectique, qui réunit chanson française et internationale, mais aussi plusieurs générations d'artistes - et donc de festivaliers. La billetterie des quarante ans du festival des Francofolies de La Rochelle est ouverte et accessible sur le site de l'événement, par ici.

La programmation des Francofolies 2024

MERCREDI 10 JUILLET

Théâtre Verdière : Kanta Kanañ (Anne Etchehoyen - Gwennyn - Francine - Massiani et Patxi Gara), Alan Stivell, Chimène Badi

: Kanta Kanañ (Anne Etchehoyen - Gwennyn - Francine - Massiani et Patxi Gara), Alan Stivell, Chimène Badi Grand théâtre : Gaëtan Roussel - Création Ecléctique

: Gaëtan Roussel - Création Ecléctique Scène JL Foulquier : Charlotte Cardin, Eddy de Pretto, Etienne Daho, Sting

: Charlotte Cardin, Eddy de Pretto, Etienne Daho, Sting Salle Bleue : Nach, Alex Vizorek et Alex Beaupain

: Nach, Alex Vizorek et Alex Beaupain Rochelle Océan : Swing, Visceral, La Caravane Passe

JEUDI 11 JUILLET

Scène JL Foulquier : Ladaniva, Santa, Grand Corps Malade, Pascal Obispo, Patrick Bruel

: Ladaniva, Santa, Grand Corps Malade, Pascal Obispo, Patrick Bruel Grand Théâtre : Arthur Teboul & Baptiste Trotignon, Jeanne Added acoustique

: Arthur Teboul & Baptiste Trotignon, Jeanne Added acoustique Théâtre Verdière : Alexandra Streliski, Johan Papaconstantino, Liv Oddman, James Baker

: Alexandra Streliski, Johan Papaconstantino, Liv Oddman, James Baker Salle Bleue : Paris Lonestar Club, Elliott Murphy

: Paris Lonestar Club, Elliott Murphy Rochelle Océan : Nemo, Johnny Jane, Paris Lonestar Club, Komodrag & The Mounodor

VENDREDI 12 JUILLET

Scène JL Foulquier : Bianca Costa, Zola, Josman, PLK, Vladimir Cauchemar

: Bianca Costa, Zola, Josman, PLK, Vladimir Cauchemar Théâtre Verdière : Joanne Radao, Blick Bassy, Jacques présente Vidéochose, Nochka

: Joanne Radao, Blick Bassy, Jacques présente Vidéochose, Nochka La Sirène : Grandma's Ashes, Psychonaut, Ditter, Slift, Hint, Amenra

: Grandma's Ashes, Psychonaut, Ditter, Slift, Hint, Amenra Grand Théâtre : Solann, Thomas Fersen, Damien Saez

: Solann, Thomas Fersen, Damien Saez Salle Bleue : Louis Winsberg et Yvan Cujious - Hommage à Claude Nougaro, Claude Sicre

: Louis Winsberg et Yvan Cujious - Hommage à Claude Nougaro, Claude Sicre Rochelle Océan : Ariane Roy, Aleksand Saya, Jan Vestraeten

SAMEDI 13 JUILLET

Scène JL Foulquier : Werenoi, Luidji, Bigflo & Oli, Ninho

: Werenoi, Luidji, Bigflo & Oli, Ninho Théâtre Verdière : Amalia, Arthur Fu Bandini, Aliocha Schneider, Clara Ysé

: Amalia, Arthur Fu Bandini, Aliocha Schneider, Clara Ysé Grand théâtre : Jil Caplan, Alain Souchon accompagné par Ours et Pierre Souchon

: Jil Caplan, Alain Souchon accompagné par Ours et Pierre Souchon Salle Bleue : Edith Nylon, Kas Product

: Edith Nylon, Kas Product Rochelle Océan : Loverman, Chien Noir, Puggy

DIMANCHE 14 JUILLET