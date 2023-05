Craig Turner, Ronnie Turner, Ike Turner Jr... Des destins souvent tragiques pour les enfants de Tina Turner

La vie de Tina Turner a tout d'une tragédie contemporaine. Les destins de ses fils Raymond Craig Turner, Ronald Turner, mais aussi des fils d'Ike Turner (Ike Turner JR et Michael Turner) qu'elle a élevés, auront aussi pris pour certains des tours dramatiques...

On connait la biographie de Tina Turner, "reine du rock" et incarnation du destin troublé d'une femme noire née aux Etats-Unis, partie de rien à l'orée des années 1960 et survivant aux épreuves de la vie autant qu'à la violence d'un mari tyrannique. On connaît moins les destins de ses quatre fils, qui auront parois pris un tour tout aussi dramatique.

Tina Turner a donné naissance à Raymond Craig Turner à 18 ans, dès 1958, un premier enfant issu de son mariage avec le saxophoniste Raymond Hill. Viendra ensuite Ronald (dit "Ronnie") Turner, né cette fois en 1960, de son union tumultueuse avec Ike Turner. Mais Tina Turner a aussi élevé deux garçons, Ike Jr. et Michael Turner, les deux fils du premier mariage d'Ike Sr. avec Lorraine Taylor, dans les années 1950.

Un décès brutal il y a quelques mois

Au moment où le décès de Tina Turner a été annoncé ce mercredi 24 mai, le nom du deuxième fils de la chanteuse, Ronald Turner, a immédiatement résonné dans les esprits des fans, lui qui est mort brutalement il y a quelques mois seulement, en décembre dernier, d'une grave maladie. Ronnie Turner avait été découvert inanimé devant chez lui, le 8 décembre, à la suite de violents problèmes respiratoires.

Ronnie Turner, bassiste, chanteur, mais aussi acteur, qui avait joué dans un film biographique sur sa mère, était notamment connu en France comme l'ex-mari d'Afida Turner, influenceuse française, connue pour ses participations à différents talks-shows et émissions de télé-réalité. Le décès de ce fils de 62 ans, atteint d'un cancer depuis plusieurs années et souffrant de problèmes cardiovasculaires, plongera Tina Turner, déjà diminuée, "dans la douleur". "Ronnie, tu as quitté le monde bien trop tôt. Dans la tristesse, je ferme les yeux et pense à toi, mon fils bien-aimé", avait-elle écrit dans un hommage bouleversant.

Le suicide de Craig Turner

Raymond Craig Turner, son frère aîné, aura lui aussi connu une fin tragique ces toutes dernières années, lui qui s'est suicidé en 2018, à l'aide d'une arme à feu dans sa maison de Studio City, en Californie, à 59 ans. Craig Turner, qui avait été adopté par Ike Turner, le bourreau de sa propre mère, avait fait carrière dans l'immobilier.

Si ce geste n'a jamais été expliqué, Tina Turner aura exprimé encore une fois son chagrin dans son autobiographie. "Je sais que je m'en sortirai encore, d'une façon ou d'une autre. Je suis quelqu'un de fort [...] Mais ce que je voudrais vraiment, c'est entendre mon fils m'appeler encore 'chérie'", déplorait-elle sur les réseaux sociaux.

Un fils accusant Tina Turner d'abandon

Si on en sait relativement peu sur les deux autres enfant de Tina Turner - en réalité les fils d'Ike qu'elle a élevés -, on sait néanmoins qu'elle a entretenu une relation tumultueuse avec son fils adoptif, Ike Jr. Il y a quelques années, ce dernier s'était livré à un vaste déballage dans les tabloïds au sujet de Tina Turner, l'accusant d'avoir abandonné sa famille.

"Tina m'a élevé dès mes 2 ans. Elle est la seule mère que j'ai connue. Mais je ne lui ai pas parlé depuis Dieu sait quand - peut-être vers 2000. Je pense que mes frères ne lui ont pas parlé non plus depuis longtemps", assurait Ike Turner Jr. Et le musicien, âgé alors de 59 ans, d'ajouter : "Ma mère vit sa vie - elle a un nouveau mari et vit en Europe. Elle ne veut plus rien savoir du passé". Tina Turner s'était installée en Suisse pour les dernières années de sa vie.

Dans la même interview, Ike Jr. Turner évoquait également son frère Michael, beaucoup plus discret, à la santé fragile. "Michael est dans une maison de convalescence du sud de la Californie et a besoin d'une assistance médicale. Je suis allée le voir pas mal de fois. Il va très bien", expliquait-il au Daily Mail.