Ike Turner : voici le surnom que le mari (et bourreau) de Tina Turner donnait à sa femme

Tina Turner aura vu sa carrière décoller aux côtés de son mari Ike Turner. Mais l'histoire révélera que ce mentor était aussi un terrible bourreau, violent et tyrannique avec son épouse...

Tina Turner, dont le décès à 83 ans a été annoncé ce mercredi, voulait qu'on se souvienne d'elle comme de la "reine du rock'n roll". Un pari remporté tant la carrière de la chanteuse, mais aussi son incroyable destin, auront façonné l'icône qu'elle est devenue.

Anna Mae Bullock est née le 26 novembre 1939 à Nutbush, dans le Tennessee, dans une Amérique encore profondément ancrée dans la ségrégation. Fille de Zelma Currie et Floyd Richard Bullock, ouvrière et contremaître, elle grandit dans un milieu modeste. Avec sa petite sœur, elle est abandonnée par son père, violent, et sera élevée par sa grand-mère. Mais en 1957, elle fait une rencontre qui sera déterminante pour sa carrière à venir : celle d'un musicien, Ike Turner, qui la fait monter sur scène et deviendra son mentor, son manager, puis son époux. Avec lui, elle fait ses débuts à 16 ans avec le groupe de blues "Kings of Rythm", puis le mythique "The Ike and Tina Turner Revue", devenu rapidement l'une des formations noires les plus populaires des Etats-Unis dans les années 1960.

Comment Ike Turner à façonné Tina Turner

Mais derrière les premiers succès de la chanteuse, le quotidien est loin d'être rose. Rapidement, Ike Turner lui fait porter son nom et transforme "Anna" en "Tina", en référence au personnage Sheena, reine de la jungle, sorte de Tarzan au féminin apparue dans un magazine britannique à la fin des années 30. L'emprise d'Ike Turner, musicien violent et accro à la drogue, va progressivement devenir totale et l'enfer devenir quotidien.

Dans son autobiographie, sortie en février 2019, Tina Turner racontera "une relation définie par la violence et la peur", se souvenant du surnom, évocateur, que lui donnait son mari : "mon million de dollars". Celui d'une femme réduite à un investissement voire d'une marchandise, aussi précieuse soit-elle. Son mariage, selon ses propres mots, sera "un cauchemar qui s'achèvera dans un bordel de Tijuana".

En 1976 Tina Turner s'enfuit après une dispute avec Ike. Seule et avec 36 cents en poche, elle se réfugie à Dallas. Pendant six mois, la jeune femme se cache de son mari et survit grâce à des associations et des amis qui l'hébergent. C'est le début de la carrière en solo de Tina Turner.

Un seul commentaire à la mort d'Ike Turner

Tina Turner parvient enfin à échapper à l'emprise d'Ike Turner et obtient le divorce deux ans plus tard, en 1978, après seize ans de mariage. De ce mari dont elle veut désormais tout oublier, elle ne gardera que le nom, celui d'une star qui va vite éclipser le musicien.

En décembre 2007, Ike Turner sera retrouvé mort dans sa maison de San Marcos, près de San Diego, en Californie. Il est établi qu''il est décédé d'une overdose de cocaïne, à laquelle il était accro. Après cette annonce, Tina Turner ne fera qu'une seule déclaration, via un porte-parole : "Tina est au courant du décès de Ike. Elle n'avait plus aucun contact avec lui depuis vingt-cinq ans. Aucun autre commentaire ne sera fait."