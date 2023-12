Lana del Rey à Rock en Seine 2024 : comment obtenir un billet ?

Le festival parisien de Rock en Seine se tiendra du 22 au 25 août 2024 et annonce les premiers artistes de sa programmation... Dont Lana del Rey.

Les vingt ans de Rock en Seine s'ouvriront avec une affiche de rêve : quelques jours seulement après avoir annoncé les premiers noms de sa programmation 2024, les organisateurs du festival annoncent que Lana del Rey ouvrira cette édition anniversaire avec un concert exceptionnel, le 21 août. Son unique passage en France de tout l'été 2024. Elle sera entourée à la programmation du soir d'autres artistes, dont les noms seront prochainement dévoilés.

A soirée exceptionnelle, dispositif de billetterie exceptionnel, avec la mise en place d'un système de prévente. Les fans ont jusqu'à ce dimanche 10 décembre, 23h59, pour s'inscrire via le formulaire accessible sur le site de Rock en Seine, par ici. Ils recevront ensuite, lundi 11 décembre, un lien pour accéder à la vente des billets en avant-première, avant son ouverture générale.

La programmation de Rock en Seine 2024

Mercredi 29 novembre dernier, le festival parisien Rock en Seine dévoilait les premiers noms qui composent l'affiche de son édition 2024. L'événement, qui clôturera, comme chaque année, la saison des festivals musicaux, se déroulera l'été prochain du 21 au 25 août, toujours au Domaine de Saint-Cloud, à l'ouest de Paris. Si les organisateurs de Rock en Seine sont attachés à une diversité des styles musicaux représentés à chaque édition, certains grands noms du rock fouleront en 2024 les scènes du festival, avec notamment PJ Harvey, The Kills, The Offspring, The Hives ou Måneskin.

A noter également parmi les noms de la programmation de Rock en Seine dévoilés ce mercredi 29 novembre : le DJ et producteur électro que tout le monde s'arrache, Fred Again, le duo londonien Jungle, mais aussi les précurseurs du trip-hop Massive Attack, Soulwax ou LCD Soundsytem. Blonde Redhead, Zaho de Sagazan, Olivia Dean et Róisín Murphy (ex- Moloko), complètent cette première salve de noms.

La billetterie de Rock en Seine 2024 ouvre le 1er décembre, à midi, sur le site du festival parisien. Côté tarifs, comptez 75 euros pour les billets un jour (en tarif early), 135 euros pour un forfait deux jours, 185 pour trois jours et 219 pour le pass quatre jours.