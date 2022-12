Sorties streaming : Jul, Louane, Tim Dup... Les sorties de la semaine

SORTIES MUSIQUE. La semaine a été marquée par différentes sorties musicales sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés qu'il ne fallait pas manquer.

La chanson française à l'honneur en cette première semaine de décembre ! Si le froid est désormais bien installé et la neige a commencé à tomber, ce vendredi 09 décembre est lui, riche en sorties musicales de toute sorte. Au programme des nouveautés incontournables de la semaine, le retour de Jul et de Louane, avec des albums respectivement intitulés Cœur blanc et Sentiments.

A ces deux artistes s'ajoute un autre poids lourd de la musique francophone : Benjamin Biolay, qui présente la réédition de son album Saint-Clair, enrichi de... chansons de Noël. On notera également la sortie du nouveau clip du trio Ben Mazué, Grand Corps Malade et Gaël Faye, La cause et enfin le single de Tim Dup, Si je m'écoutais vraiment. Montez le son, voici la playlist des nouveautés immanquables 100% françaises de la semaine :

Jul - Cœur blanc

Le rappeur de Marseille, artiste le plus écouté de l'année en France sur Spotify, publie son... vingt-sixième album. Et le deuxième de l'année. Venus de Russie, d'Angleterre, du Maroc ou d'Espagne... Sur Cœur blanc, Jul a réuni 19 artistes internationaux, sur... quarante titres. Rien que ça.

Louane - Sentiments

A 26 ans, la chanteuse Louane publie ce vendredi 9 décembre son quatrième album, baptisé Sentiments et rassemblant dix chansons, portées par les singles Secret et La fille.

Benjamin Biolay - Saint-Clair (Edition de Minuit)

Après le succès de son disque Saint-Clair, Benjamin Biolay en publie la réédition, enrichie de six morceaux, dont Vive le vent et Last Christmas, avec lesquels l'artiste s'essaie à la chanson de Noël.

Ben Mazué, Grand Corps Malade et Gaël Faye - La cause

Après On a pris le temps et Tailler la route, le trio Ben Mazué, Grand Corps Malade et Gaël Faye dévoile le clip d'un troisième single extrait de leur album Ephémère, celui de la chanson La cause, qui reprend l'introduction bien connue de La superbe, titre de Benjamin Biolay, encore lui.

Tim Dup - Si je m'écoutais vraiment

Après avoir dévoilé Amor, Tim Dup offre un deuxième avant-goût de son prochain album, la chanson Si je m'écoutais vraiment. Son quatrième album, intitulé Les immortelles, sortira dans les bacs le 3 février prochain.

La pépite de la semaine :

Toro - Invisible

Idéale pour danser ce week-end, la nouvelle chanson du DJ électro parisien Toro, Invisible. Toro avait publié un premier EP en 2022, en collaboration avec Polocorp, moitié du duo Polo & Pan. Si on ne sait toujours rien de son identité, on attend la suite avec impatience.