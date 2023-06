La chanson de l'année 2023 : quel artiste gagnant sur TF1 ? La soirée en direct

CHANSON DE L'ANNÉE. Ce samedi 17 juin sur TF1, Nikos Aliagas est de retour à la présentation de "La chanson de l'année", qui récompense l'un des 14 titres en compétition.

En direct

21:19 - La Goffa Lolita pour inaugurer l'émission ! C'est La Petite Culotte qui prend la scène en premier ce soir avec une reprise d'une chanson populaire "La Goffa Lolita", une chanson en compétition qui met le public des arènes des Nîmes en feu !

21:13 - Et c'est parti pour La chanson de l'année, édition 2023 ! La chanson de l'année 2023 vient de débuter sur TF1. Quatorze artistes vont être départagés par le public afin de désigner le gagnant et le successeur d'Amir. Ce dernier sera d'ailleurs peut-être son propre héritier puisqu'il fait partiez des quatorze nommés qui contiennent notamment Pierre de Maere, Slimane, Kendji Girac et Florent Pagny ou encore Juliette Armanet.

21:03 - Comment sont sélectionnés les titres pour La chanson de l'année ? La production de l’émission s’est expliquée sur le processus de sélection des chansons qui peuvent prétendre au titre de chanson de l’année auprès de TV-Magazine. Et c’est l’exposition radio de chaque titre qui est prise en compte, sur une période bien précise : « La sélection est réalisée, à quelques exceptions près, à partir des passages à la radio entre septembre et mai. Avec TF1, nous avons estimé que l'exposition radio d'un titre était le critère le plus représentatif. La décision des chansons en compétition est prise en accord avec la chaîne. Beaucoup d'artistes ont envie de participer à l'émission, c'est flatteur.

20:28 - Les surprises de cette édition 2023 ! Lors de l’édition 2023 de la Chanson de l’année qui débute maintenant dans moins d’une heure, certaines surprises attendent les téléspectateurs, comme révélé par TV-Magazine : « Parmi les surprises, deux artistes hors compétition vont faire un medley autour de leur carrière, nous révèle Mathieu Vergne. Il s'agit de Christophe Maé et de Vitaa. Nous aurons la promotion de “Star Academy” qui chantera l'hymne de la dernière saison, Ne partez pas sans moi. Léa, Louis et la gagnante Anisha chanteront, chacun leur tour, leur nouveau single. Dans les nouveautés, nous aurons une émission de seconde partie de soirée, toujours en direct, “Les chansons de l'été” avec nos coups de cœur artistiques comme Aden Foyer, Mentissa, la troupe de Molière l'Opéra Urbain ou encore Pascal Obispo en duo avec Giordana Angi. »

19:59 - Qui sont les plus grands gagnants de La chanson de l'année ? Existant depuis 2004, La chanson de l'année a vu de nombreux artistes sacrés. Mais qui détient le record ? Deux artistes sont à égalité sur la plus haute marche du podium : Kendji Girac et Amir ont chacun trois trophées. Viennent ensuite Christophe Maé et Florent Pagny, avec deux victoires chacun.

19:27 - Nikos Aliagas à la présentation Pour cette 19ème édition de La chanson de l'année, Nikos Aliagas reprend du service sur TF1 ! L'animateur présente la cérémonie depuis 2011, après Flavie Flament (2004-2008) et Sandrine Quétier (2009). La chanson de l'année a été créée en 2004.

18:51 - Où et quand regarder La chanson de l'année ? Comme chaque année, TF1 organise la grande soirée de La chanson de l'année et en est donc le diffuseur : la soirée est à suivre dès 21h10, sur la Une. La cérémonie est également à suivre avec nous ici, dans ce live !

17:43 - Amir pour succéder à.. Amir ? L'an dernier, l'édition 2022 de La chanson de l'année a vu sacré, à l'issue d'une soirée de gala sur TF1, le chanteur Amir et sa chanson Rétine. Cette année, l'artiste est également nommé, avec une autre chanson, baptisée Ce soir. Peut-il décrocher la victoire deux ans de suite ?

16:31 - Quels artistes se produiront à La chanson de l'année ? Comme chaque année, TF1 promet le passage de différentes stars sur la scène de La chanson de l'année. Parmi les invités de la soirée vous retrouverez cette fois Vianney et Mika, la promotion 2022 de la Star Academy, La petite culotte, Slimane, Pierre de Maere, Kendji Girac et Florent Pagny, Juliette Armanet, Claudio Capéo, Louane et plein d’autres…

15:21 - Qui vote à la Chanson de l'année ? Le vainqueur de La chanson de l'année 2023 sera, comme chaque année, désigné par les téléspectateurs de TF1. Cette année, les votes ont été ouverts bien avant la cérémonie : il est possible de voter jusqu'à la fin de la soirée par SMS au 71 500 (0,99€ + Prix SMS).

14:14 - Qui sont les artistes en compétition ? Lors de cette édition 2023 de La chanson de l'année, TF1 a mis en compétition 14 chansons, qui seront donc départagées en toute fin de soirée, par les votes du public. Laquelle de ces chansons succèdera à Rétine, de Amir ? Ce soir - Amir

Dépassé - Nuit Incolore

Des milliers de je t'aime - Slimane

Encore - Kendji Girac et Florent Pagny

In the Stars - Benson Boone et Philippine Lavrey

Keep it simple - Vianney et MIKA

La Goffa Lolita - La Petite Culotte

Mon cœur - Izia

Ne pars pas - Keen'V

Nous deux - Ridsa

Qu'importe - Juliette Armanet

Secret - Louane

Si j'avais su - Claudio Capéo

Un jour je marierai un ange - Pierre de Maere

13:10 - Où a lieu La chanson de l'année ? Cette 19ème cérémonie de La chanson de l'année a lieu dans un écrin mythique mythique et chargé d'histoire : les arènes de Nîmes ! L'an passé, l'édition 2022 avait été tournée sur les plages du Mourillon, à Toulon.