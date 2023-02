Marianne James : ses plus belles punchlines à Nouvelle Star

A l'occasion des vingt ans de Nouvelle Star, Marianne James reprend son rôle de jurée du télé-crochet de M6, ce mercredi 15 février.

Nouvelle Star fête ses vingt ans ! L'émission culte de M6, dont le premier épisode avait été diffusé le 27 mars 2003, célèbre son anniversaire le temps de deux soirées événement, ces mercredis 15 et 22 février 2023. Pour cette occasion, M6 a réuni de nombreux anciens candidats de l'émission, mais aussi son jury tout aussi culte, composé d'André Manoukian, Manu Katché, Dove Attia et Marianne James.

Surnommés les quatre fantastiques, ils avaient régalé les téléspectateurs de Nouvelle Star avec leurs fous rires et leurs répliques cash. Autant d'instants rassemblés dans l'émission Nouvelle Star, les 20 ans, pour le plus grand plaisir des fans nostalgiques.

Parmi les quatre jurés historiques du programme de M6, Marianne James avait su tirer son épingle du jeu grâce à sa répartie culte et sa personnalité sans filtre. Parmi ses plus belles punchlines, "Vous avez de la merde dans les oreilles", "Je ne suis pas d'accord avec le système à ce stade de l'émission. On aurait dû les faire chanter tous les 15, sans trio, sans cette bidouille à deux balles. Parce que là, on est obligés d'en virer un (...) et ça, dégueulasse", ou encore "Mon problème, c'est que plus vous chantez, plus je trouve ça ringard", lancé à une candidate déçue des auditions.

Parmi les autres moments cultes de Marianne James, ses brouilles avec les autres jurés. "J'en ai ras le bol, tu veux faire le pitre ?", lance-t-elle notamment à Dove Attia, qui lui a répondu un franc "mais ferme ta g****", ou un cinglant : "C'est un festival de conneries ce matin, vous allez leur foutre la paix aux gens ?", au reste du jury.