Les concerts sont-ils devenus trop chers ? Nicolas Sirkis "dégoûté" par le prix des billets

Alors que le prix de certains concerts d'artistes français ou internationaux explose, Nicola Sirkis, leader d'Indochine, exprime son écœurement face aux tarifs de certains billets.

Aller voir un artiste en concert est-il devenu un luxe ? La question se pose ces dernières années avec l'explosion des prix des billets de certains événements. Plus de 100 euros pour Usher à Paris, jusqu'à 650 euros pour Madonna ou encore 5 000 euros pour la tournée de Bruce Springsteen en Europe. Et quand les fans s'insurgent de tels tarifs sur les réseaux sociaux, rares sont les voix qui s'élèvent. Mais parmi elles figure Nicola Sirkis, leader du groupe Indochine, qui exprime régulièrement son "dégoût" face à une telle explosion du prix d'un billet de concert.

Dans les colonnes du Journal du Dimanche, ce 23 avril 2023, le chanteur dénonce la surenchère inflationniste des organisateurs de concerts de certains artistes. "Quand je vois les prix des billets de certains de mes collègues, je suis effectivement atterré", explique Nicola Sirkis au JDD. Avançant lui maintenir, quoi qu'il en coûte, le prix des lives d'Indochine à une cinquantaine d'euros.

"À partir du moment où l'on décide de ne pas s'enrichir sur le dos de notre public, celui qui nous permet de vivre note passion, il y a des conséquences. Nos tournées sont à l'équilibre parce qu'elles sont complètes longtemps à l'avance, mais nous ne faisons pas ou peu de bénéfices et cela se répercute sur nos cachets. Il m'arrive d'ailleurs de ne pas en prendre", ajoute le chanteur d'Indochine.

Pourquoi le prix des billets de concerts augmente-t-il ?

Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer la hausse du prix des billets. Comme le rappelle Télérama, les concerts représentaient 30% des revenus des artistes, contre 75% aujourd'hui. Les plateformes en streaming, bien moins rémunératrices que les ventes d'albums physiques, auraient par ailleurs contribué à précariser les artistes, contraints donc, de multiplier les tournées et concerts. Également, le nombre d'événements a lui aussi augmenté, passant du simple au double en quelques années. Plus de concerts, plus d'artistes, mais aussi plus de salles de concerts (notamment les Arenas) : cela joue sur le prix des billets. Plus la salle est grande, plus le prix de la place grimpe.

Avec les nouveaux systèmes de billetterie, en ligne, plus la demande est grande, plus le prix des billets augmente. A cela s'ajoute la mise en place de différentes zones, avec par exemple les pelouses or dans les stades, plus chères que les billets dans d'autres catégories, mais aussi des billets VIP en tout genre. Le coût d'un concert (technique, lumières, musiciens...), a lui aussi augmenté ces dernières années, poussant les tourneurs à augmenter le prix des places. Un constat évidemment décuplé par la hausse du coût de l'énergie.

Cette augmentation du prix des billets de concert est valable, aussi, pour les tarifs des festivals, en France ou à l'international, qui, eux aussi, flambent ces derniers temps.