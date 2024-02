Le concert d'Usher à la mi-temps du Super Bowl en vidéo

La star du R&B Usher a assuré le fameux halftime show du Super Bowl 2024, cette nuit à Las Vegas.

La consécration des Chiefs et celle... d'Usher ? Cette nuit, sur la pelouse de l'Allegiant Stadium de Las Vegas, la grande finale du Super Bowl a offert un suspense intense, pour s'achever avec une victoire des Chiefs, la troisième en cinq ans. Une confrontation très attendue - pas seulement parce que Taylor Swift était en tribune à encourager son petit ami Travis Kelce - tout comme l'était le fameux concert de la mi-temps du Super Bowl, assuré cette année par le Roi du R&B, Usher.

C'est après un léger problème de micro que l'artiste a assuré 13 minutes de show, rejoint notamment par la chanteuse Alicia Keys, tout de rouge vêtue, au piano, pour reprendre son tube ...If I Ain't Got You. Côté mise en scène, Usher est resté plutôt sobre, enchaînant ses mythiques pas de danse entouré de danseurs, de musiciens ou du public, au centre de la pelouse de l'Allegiant Stadium. Sur scène, l'artiste aura également convié H.E.R., Lil Jon, et Ludacris.

Un concert ultra suivi - l'an dernier le show de Rihanna avait été suivi par 115 millions de téléspectateurs - qui aura permis à Usher de reprendre tous ses plus grands tubes et de faire tomber le maillot ou de reprendre sa chanson OMG... en rollers.