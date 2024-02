Pourquoi Feu! Chatterton chante "L'affiche rouge" en hommage à Missak Manouchian

Lors de la panthéonisation de Missak Manouchian, Arthur Teboul et son groupe Feu! Chatterton reprendront "L'affiche rouge", de Léo Ferré.

"Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes. Ni l'orgue, ni la prière aux agonisants" : Missak Manouchian fait son entrée au Panthéon, ce mercredi 21 février, 80 ans jour pour jour après son exécution par les nazis au Mont Valérien. Une cérémonie hommage à ce résistant communiste, orphelin du génocide arménien, qui reposera dans l'édifice parisien aux côtés de Mélinée son épouse, elle aussi résistante sous l'Occupation, décédée en 1989.

Lors de cette cérémonie de panthéonisation, le groupe parisien Feu! Chatterton, emmené par Arthur Teboul, rendra hommage à Missak Manouchian et aux 22 autres résistants étrangers, fusillés à ses côtés et honorés ce mercredi, en interprétant la chanson L'affiche rouge, empruntée à Léo Ferré. Sorti en 1961, le titre, composé par ce dernier, a été initialement interprété par Monique Morelli. Ses paroles s'inspirent directement d'un poème écrit par Louis Aragon en 1955, Strophes pour se souvenir, lui-même inspiré des derniers mots de Missak Manouchian à son épouse, Mélinée, avant sa mort.

Dans sa chanson, qui a participé à le rendre populaire dans les années 1960, Léo Ferré évoque ces résistants du FTP-MOI - Francs-tireurs et partisans-main-d'œuvre immigrée - devenus martyrs, fusillés pour avoir défendu la France face aux nazis et à leurs exactions. "Ils étaient 20 et 3 quand les fusils fleurirent. 20 et 3 qui donnaient leurs cœurs avant le temps. 20 et 3 étrangers et nos frères pourtant. 20 et 3 amoureux de vivre à en mourir. 20 et 3 qui criaient la France en s'abattant", chantait Léo Ferré avant Arthur Teboul et les nombreux artistes ayant repris L'affiche rouge.

"Cette chanson compte beaucoup pour nous" - Feu! Chatterton

Le choix du groupe Feu! Chatterton pour reprendre cette chanson lors de la panthéonisation de Missak Manouchian semblait logique. Lors de sa dernière tournée, les Parisiens ont clôturé chacun de leur concert par ce titre, avant d'en sortir une version single et vinyle collector. "À l'occasion de l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian, la maison de disque de Léo Ferré et son fils Mathieu, nous ont proposé d'éditer un vinyle qui réunirait nos deux versions de l'Affiche rouge. Celle du maître et la nôtre", écrit le groupe sur Instagram.

Et d'ajouter : "Cette chanson, dont le texte de Louis Aragon reprend les mots de Missak Manouchian dans sa dernière lettre à son épouse, Mélinée, juste avant d'être fusillé par les nazis au Mont Valérien, compte beaucoup pour nous. Ceux qui sont venus nous voir en tournée le savent, on l'a jouée chaque soir, bouleversés par les mots du poète et leur troublante résonance avec notre époque. On a donc accepté avec un soupçon de fierté cette proposition. Continuer de faire vivre la mémoire de ces résistants, de ces immigrés qui se sont battus pour la France, et figurer sur un disque de Ferré en même temps, ça représente quelque chose."