Sorties streaming : Clara Luciani, Tim Dup... Les nouveautés

SORTIES MUSIQUE. La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

La vie reprend peu à peu son court en France... Le couvre-feu est adouci, tout comme le temps, l'été approche, les terrasses et les cinémas ont rouverts et peut-être bientôt des concerts ? Autant de bonnes nouvelles qui ne peuvent qu'être accompagnées de musique ! Alors comme chaque fin de semaine, Linternaute.com vous a concocté une playlist des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Au programme cette semaine : le nouvel album de Clara Luciani, Cœur, celui de Tim Dup, La course folle, mais aussi la réédition de l'EP d'UssaR, Étendues. A noter également notre pépite de la semaine : Nouveau Genre, l'EP du collectif Klon. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des sorties à ne pas manquer :

Après avoir sorti deux singles, Le reste et Amour toujours, Clara Luciani confirme son retour un nouvel album, Cœur, sorti ce vendredi 11 juin 2021 et composé de 11 morceaux. Un rendez-vous attendu pour les admirateurs de la chanteuse, trois ans après la sortie de son album à succès Sainte-Victoire, certifié triple disque de platine et couronné de deux Victoires de la musique consécutives : Révélation scène en 2019, puis Artiste féminine en 2020.

Un an après la sortie de son deuxième disque, Qu'en restera-t-il ? Tim Dup, est de retour avec La course folle. Un nouvel opus solaire aux parfums d'Italie. "Les gens vont pouvoir l'écouter et partir en vacances avec, je suis trop content de m'être battu pour qu'il puisse sortir avant l'été. J'avais vraiment envie de ça. Les disques d'avant étaient bien à leur place, disque d'automne et disque d'hiver. Là, il y a l'été pour l'écouter !", confie le chanteur de 26 ans à Linternaute.com. Il faut dire que La course folle est taillé pour l'été : douze nouveaux morceaux solaires, qui gardent tout de même la mélancolie qui fait le charme des précédents titres de Tim Dup.

Le troublant UssaR confirme sa place d'artiste montant en dévoilant la réédition de son EP étendues, ce vendredi 11 juin, une version enrichie comprenant 10 titres, dont des inédits. Un projet hybride et mélancolique sorti accompagné du tout premier clip de l'artiste, celui de la chanson qui l'a fait connaître : 6 milliards.

La pépite de la semaine :

Klon - Nouveau Genre

Le collectif Klon dévoile son tout premier EP, baptisé Nouveau Genre. Connues notamment pour leur chanson West, les 7 personnes qui composent ce groupe (et qui vivent ensemble dans une maison en banlieue parisienne) proposent ici cinq titres prometteurs...