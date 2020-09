Sorties streaming : Grand Corps Malade, La Femme... Les nouveautés de la semaine

Grand Corps Malade, La Femme, Bruce Springsteen, Asaf Avidan, Marilyn Manson... La semaine a été marquée par plusieurs sorties variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist.

Encore une semaine riche en sorties sur la planète musique. Alors que l'été est désormais presque derrière nous et pour contrer l'ambiance anxiogène de cette période de crise sanitaire, il est grand temps de se concentrer sur les nouveautés musicales de cette nouvelle semaine de septembre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts : entre le nouvel album de Grand Corps Malade, baptisé Mesdames, le grand retour de La Femme avec le single et le clip de Paradigme, celui de Bruce Springsteen avec Letter to You ou encore le disque d'Asaf Avidan, Anagnorisis, celui de Marilyn Manson We Are Chaos, il y a de quoi faire. A écouter également, notre pépite de la semaine : l'EP de la prometteuse P.R2B, intitulé Des rêves. Place à la playlist de la semaine !

Pour son grand retour, Grand Corps Malade met les femmes à l'honneur. Le chanteur a dévoilé son nouveau disque, baptisé Mesdames et composé de duos avec des chanteuses comme Véronique Sanson, Suzane, Louane ou Laura Smet, ou encore avec l'humoriste Camille Lellouche. Le message de ce disque avec des voix de femmes ? "Ne pas seulement parler des femmes, mais aussi les entendre", confie le slameur à l'AFP. Dix morceaux aux messages forts et d'actualité, à ne pas manquer.

Après deux albums certifiés disques d'or, une Victoire de la Musique et plusieurs tournées mondiales à guichets fermés, le groupe français La Femme est (enfin) de retour avec un nouveau single, baptisé Paradigme et sorti avec son clip. Une bouffée d'oxygène dans ce contexte compliqué et un nouveau virage aux tonalités étonnantes, entre cuivres, synthés et mélodies jazz.

Voilà un an qu'il l'avait promis : Bruce Spingsteen est bien de retour ! Le Boss a dévoilé un nouveau titre avec son groupe le E Streed Band, baptisé Letter to You, et précisant la sortie de son prochain album, le vingtième, attendu dans les bacs le 23 octobre. Un disque enregistré en cinq jours seulement, dans son home studio du New Jersey. "Nous avons fait l'album en seulement cinq jours, et il s'avère que ça a été l'une de mes meilleures expériences d'enregistrement", explique l'artiste.

Il avait marqué le public de sa voix si reconnaissable : Asaf Avidan est de retour avec un septième et nouvel album, baptisé Anagnorisis. Un tournant dans la carrière de l'artiste, auteur-compositeur-interprète israélien, qui opère ici un virage plus moderne, avec dix nouveaux titres mêlant le hip-hop à la pop ou au gospel. Mais toujours avec cette voix envoûtante.

Celui que l'on surnomme l'Antéchrist est de retour ! Marilyn Manson a dévoilé son onzième album studio, baptisé We Are Chaos. Un disque comptant dix titres inédits, écrits et enregistrés avant la crise sanitaire liée au coronavirus. "Ce concept-album est comme un miroir que nous avons construit pour l'auditeur avec Shooter (le producteur Shooter Jennings ndlr.), on ne s'y plongera pas avec un regard vide. Il comporte tellement de pièces, placards, coffres et tiroirs. Mais le pire qu'il puisse y avoir en nos âmes ou nos souvenirs, c'est toujours l'idée du miroir. Des échardes fantomatiques ont hanté mes mains pendant la majorité du temps d'écriture des paroles de cet album", explique l'artiste à propos de son album.

La pépite de la semaine :

Vous la connaissez peut-être grâce à ses titres remarqués La Chanson du Bal, ou Dolce Vita : P.R2B dévoile cette fois-ci son premier EP, baptisé Des rêves. Originaire de Bourges, Pauline Rambeau de Baralon de son vrai nom, s'est une nouvelle fois glissée derrière la caméra pour le clip du single qui a donné son nom à l'album. On vous laisse le découvrir juste en dessous :

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En bonus, cette semaine, nous ajoutons le dernier et superbe clip de London Grammar, qui accompagne le single Baby It's You, tourné dans les forêts de Catalogne et intègre des images en 3D créées par les studios Trizz.