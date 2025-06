Antioxydants, ces aliments font vivre plus longtemps et réduisent le risque de maladies

Certains aliments, notamment des fruits et légumes, contiennent de grandes quantités d'antioxydants, des substances qui continuent de prouver leurs nombreux bienfaits pour la santé.

L'alimentation est notre première médecine. Une alimentation saine et diversifiée joue en effet un rôle majeur sur la santé. Certains aliments sont particulièrement des petites mines de bienfaits. Depuis longtemps, les aliments riches en flavonoïdes, des composés reconnus pour leurs effets antioxydants et anti-inflammatoires, font partie de cette catégorie des "super-aliments".

De nombreuses études ont démontré qu'une consommation élevée d'aliments riches en flavonoïdes réduit le risque de mortalité, de maladies cardiovasculaires, respiratoires, et neurodégénératives, de diabète ou encore de cancers, rien que ça ! Et jusqu'à récemment, ces études se sont seulement concentrées sur la quantité à consommer.

Mais une nouvelle recherche, menée par une équipe internationale de scientifiques et publiée dans la revue Nature Food début juin 2025, a démontré pour la première fois que la diversité d'aliments riches en flavonoïdes est tout aussi importante que la quantité. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont suivi pendant plus d'une décennie plus de 120 000 personnes âgées de 40 à 70 ans.

"Ceux qui consommaient la plus grande diversité de flavonoïdes avaient un risque encore plus faible de contracter ces maladies, même en consommant la même quantité totale", a conclu dans un communiqué le Dr Benjamin Parmenter, premier auteur de l'étude. Les participants de l'étude qui consommaient la plus grande quantité d'aliments riches en flavonoïdes "ont un risque significativement plus faible", jusqu'à 20 %, "de mortalité et d'incidence de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de cancer, de maladies respiratoires et de maladies neurodégénératives", notent les auteurs de l'étude.

On retrouve des flavonoïdes dans de nombreux aliments, notamment :

le thé

les baies (myrtilles, fraises, ...)

les oranges

les pommes

le raison

le chocolat noir.

Les auteurs de l'étude recommandent ainsi de consommer chaque jour "plusieurs portions différentes d'aliments ou de boissons riches en flavonoïdes". Le professeur Aedín Cassidy, un des auteurs, suggère que "des changements alimentaires simples et réalisables, tels que boire plus de thé et manger plus de baies et de pommes, par exemple, peuvent contribuer à augmenter la variété et la consommation d'aliments riches en flavonoïdes, et potentiellement améliorer la santé à long terme". Alors manger 5 fruits et légumes c'est bien, mais c'est encore mieux de miser sur ceux qui sont riches en antioxydants !