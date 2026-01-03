Beaucoup pensent que le réservoir est vide, mais voici ce que signifie réellement le "E" sur la jauge à essence

Que signifient vraiment les lettres "E" et "F" sur votre jauge à essence ? Une erreur courante est de croire que "E" indique un réservoir complètement vide.

C'est une question que peuvent se poser de nombreux conducteurs... surtout lorsque le réservoir de carburant se vide et que monte l'angoisse de la panne sèche. Que signifient les logos et lettres sur la jauge à carburant de la voiture ? Si l'aiguille est facile à suivre, ces petites indications peuvent prêter à confusion. Lorsque l'aiguille de la jauge à carburant approche dangereusement du "E", synonyme pour beaucoup de panne sèche imminente, une certaine angoisse peut nous gagner au volant. Attention, contrairement à l'idée reçue, elle ne veut pas dire que le réservoir est totalement vide.

Le "E" signifie bien "Empty" (vide en anglais), mais indique surtout que le niveau de carburant est passé sous un certain seuil, déclenchant alors une réserve. Les constructeurs automobiles prévoient en effet toujours un volume de carburant supplémentaire une fois ce point atteint. Cette marge de manœuvre permet aux conducteurs de rejoindre une station-service avant l'arrêt total du moteur.

Mais alors, combien de kilomètres peut-on encore parcourir ? La quantité d'essence restante dans la réserve varie selon les modèles de véhicules. Elle représente généralement entre 5 et 15% de la capacité totale du réservoir, soit environ 50 à 80 km d'autonomie en plus selon les modèles et le carburant (essence ou diesel) mais aussi le type de conduite, l'environnement (en ville, sur route ou sur autoroute) et la vitesse bien sûr. Une distance non négligeable en cas d'urgence, mais qui ne doit pas devenir une habitude au quotidien.

Car si rouler avec l'aiguille en position "E" dépanne bien, cela n'est pas sans conséquence pour le véhicule. La pompe à essence, qui puise le carburant pour alimenter le moteur, a besoin d'être constamment immergée dans le liquide. Ce dernier lui sert de lubrifiant et de refroidisseur.

Lorsque le niveau est trop bas, la pompe s'use prématurément en fonctionnant à sec. Elle risque aussi d'aspirer les résidus et saletés du fond du réservoir, et donc de s'abîmer. Sa réparation ou son remplacement représentent alors un coût important qui pourrait être évité en refaisant le plein plus tôt.

Mieux vaut donc considérer le "E" comme une sécurité, à n'utiliser qu'en dernier recours. Faire l'appoint d'essence avant d'atteindre cette limite préservera la mécanique du véhicule et évitera bien des désagréments. Et n'oubliez pas qu'un "F" sur la jauge, pour "Full" (plein), est quand même toujours plus rassurant au démarrage !