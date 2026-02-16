Combien de calories brûle-t-on en faisant du ski ? C'est moins qu'on ne le pense...

Vous partez au ski pendant les vacances d'hiver ? Voici combien de calories vous dépenserez en dévalant les pistes.

Les vacances au ski font partie des favorites des Français... Pour ceux qui ont la chance de s'offrir ces congés qui représentent un budget conséquent. Elles sont aussi sportives. Bien sûr, on ne fait pas du ski pour dépenser des calories comme on va à la salle de sport, mais pour les curieux, ou ceux qui souhaitent connaître leur dépense calorique, on a cherché pour vous ! Il faut d'abord savoir que la dépense calorique au ski est hélas souvent sur-estimée... Elle ne compensera pas forcément les raclettes, la charcuterie et le vin chaud pris en bas de la piste.

De nombreux sites indiquent que le ski alpin permet de dépenser entre 300 et 600 kcal par heure, l'équivalent du vélo ou de la marche rapide. Mais en réalité, c'est souvent bien moins que cela. Une grande partie des journées au ski ne sont finalement pas consacrées à descendre les pistes intensément, mais plutôt à prendre les remontées mécaniques, faire la queue, et aux pauses chocolat chaud ou vin chaud. Résultat, "la dépense réelle chute à 100 à 200 kcal par heure, environ", d'après la diététicienne-nutritionniste du sport Nouchka Simic.

Bien sûr, la dépense calorique dépend de beaucoup de facteurs qu'on ne peut pas forcément modifier : l'âge, le poids, le sexe, le métabolisme, la température extérieure (on dépense plus de calories quand il fait plus froid)... Mais elle dépend aussi évidemment de l'intensité de l'effort : les skieurs aguerris ne se dépenseront pas autant à descendre tranquillement une piste bleue qu'à travers les bosses d'une piste noire, tandis que la dépense peut être élevée même sur une piste facile pour les débutants !

Au-delà de la dépense calorique, le ski est un sport très complet et bénéfique pour la santé. Il est bon pour le cœur et les poumons - surtout s'il est pratiquement suffisamment intensément pour accélérer la respiration et la fréquence cardiaque. Il sollicite de nombreux muscles : ceux des jambes bien sûr, mais aussi les fessiers, les abdominaux ou encore le dos. Le ski est aussi excellent pour la santé mentale. Cette activité réduit le stress, secrète des endorphines, améliore le sommeil : ceux qui la pratiquent connaissent bien la fatigue après une journée de ski ! Le ski est surtout bon pour le moral si on en fait entre amis ou en famille. Alors profitez-en sans vous poser de questions, en faisant bien sûr attention au risque de chutes.