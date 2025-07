Bon pour la peau, la vue... Quels sont les bienfaits du melon ?

Le melon séduit par sa douceur et sa fraîcheur. Mais au-delà de son goût apprécié du plus grand nombre, quels sont les réels bienfaits nutritionnels de ce fruit star de l'été ?

L'été bat son plein et les étals des marchés débordent de melons juteux et sucrés. Ce fruit rafraîchissant fait l'unanimité par sa saveur, mais qu'en est-il de ses qualités nutritives ? Le premier avantage du melon est sans doute le plus évident : riche en eau, le melon est un allié de choix pour aider à s'hydrater.

C'est donc un bon complément à l'eau à boire chaque jour, surtout en période de forte chaleur. Il apporte un peu de douceur au coeur de l'été, un point adoubé par le nutritionniste Jean-Michel Cohen. "Le melon, ça fait partie des fruits de l'été à consommer, il a plein d'avantages", confirme-t-il. Il est d'abord très riche en eau donc c'est un produit hydratant".

Mais le melon a bien d'autres atouts dans sa manche ! Il regorge notamment de flavonoïdes, des antioxydants qui auraient un rôle protecteur contre certains cancers comme celui du sein ou du côlon. Le melon est aussi une excellente source de vitamine A, essentielle pour la santé de la peau et de la vision. "C'est riche en vitamine A, ça veut dire que ce sont des caroténoïdes. Donc c'est bon pour votre peau, c'est bon pour votre vision crépusculaire", détaille Jean-Michel Cohen. Cette vitamine participe aussi à la régénération cellulaire, aidant à lutter contre les rides, la cellulite ou les vergetures. Elle renforce enfin les défenses immunitaires.

Autre bon point, le melon est un précieux soutien contre la rétention d'eau et les jambes lourdes. Ses apports en potassium, calcium et autres sels minéraux aident à éliminer l'excès d'eau et les toxines. Ses propriétés diurétiques contribuent enfin à la bonne santé des reins. Le potassium contenu dans le melon joue également un rôle dans la régulation de l'hypertension artérielle. Manger un demi-melon apporte ainsi 20% des apports journaliers recommandés en potassium !

Et la quantité de sucre dans tout ça ? Le melon est-il si sucré et calorique que ça ? Non, avec seulement 34 calories pour 100g, le melon est un fruit peu calorique, à condition de savoir réguler sa consommation. Avec un indice glycémique de 65, le melon reste dans une moyenne raisonnable par rapport à d'autres fruits. "Il contient 8,5 grammes de sucre pour 100 grammes, ce n'est pas énorme, il y a beaucoup de fruits qui contiennent plus que ça", rassure le nutritionniste.

Il convient tout de même de consommer le melon avec modération en cas de troubles digestifs ou d'intestins fragiles. Y-a-t-il un autre bémol à apporter ? "Le seul inconvénient, c'est que c'est un produit peu rassasiant", explique Jean-Michel Cohen. La portion de base est de 100 grammes soit une belle tranche mais ne suffira pas à composer un repas bien entendu. Mieux vaudra donc le consommer avec d'autres produits appréciés en été comme une salade avec un morceau de mozzarella ou de feta pour apporter du calcium et obtenir un repas léger estival rafraichissant et plus rassasiant. Le melon a donc presque tout bon : "ça fait vraiment partie des fruits à manger durant cette saison", conclut Jean-Michel Cohen.