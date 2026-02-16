Oubliez la règle des 1,5 ou 2L d'eau par jour, c'est "un mythe" selon ce spécialiste

Faut-il vraiment boire environ 1,5 ou 2 litres d'eau chaque jour ? Ce n'est pas aussi simple.

Boire de l'eau, oui mais à quelle fréquence et en quelle quantité ? Cette question fait débat depuis de nombreuses années. On ne compte plus les avis et études, sans compter les publicités sur le thème de l'hydratation. Calculs mathématiques, règles des huit verres ou encore 1,5 à 2L par jour... On ne sait plus où donner de la tête !

La raison pour laquelle le sujet fait débat est tout simplement parce qu'il n'y a en réalité pas de valeur universelle sur la quantité que nous devrions boire. C'est "un mythe", a affirmé le néphrologue espagnol Borja Quiroga dans le podcast Cadena SER. Il a expliqué quelle quantité nous devons réellement boire, et pourquoi.

Premier petit rappel, l'eau représente environ 60 % du poids de notre corps. C'est dire à quel point il est essentiel de s'hydrater suffisamment ! Elle nous sert notamment à éliminer les toxines, à réguler notre température corporelle, et à bien digérer.

"Le rein a besoin d'éliminer un certain nombre de toxines chaque jour, et pour cela il lui faut un demi-litre d'eau. Mais nous perdons aussi de l'eau par la transpiration et par la respiration, presque un litre par jour, environ 700 à 800 millilitres. Ce sont des pertes dites insensibles, car on ne les perçoit généralement pas", explique le Dr Quiroga. Ainsi, en restant chez soi au repos, les pertes de 700 à 800ml "plus 500 grammes d'urine, cela fait autour de 1,2 litre d'eau", assure-t-il.

Ce chiffre est la quantité minimale que chacun devrait boire au quotidien. "C'est plus ou moins le minimum pour tout le monde, puis il faut ajouter tout ce que l'on perd en plus. Si je fais du sport, si je sors, si j'ai des pertes gastro-intestinales, je dois augmenter la quantité d'eau que je bois", note le néphrologue. Vous l'aurez compris, la quantité d'eau que vous devez boire dépend de votre situation et de votre quotidien.

Si vous ne buvez pas assez d'eau, le corps est bien fait : il envoie plusieurs signes. D'abord, la soif bien sûr. "Il faut écouter l'un des stimuli primitifs les plus importants que nous ayons : la soif", confirme le Dr Quiroga. Cependant, chez les personnes âgées (chez qui cette sensation est réduite), ou en cas de chaleur ou d'activité physique, il est conseillé de boire sans attendre d'avoir soif. Ensuite, l'urine. Celle-ci doit normalement être claire à jaune pâle. Plus elle est foncée, plus vous êtes déshydraté. Et il est normal d'uriner entre 4 et 8 fois par jour environ. Enfin, en cas de déshydratation, il est possible de ressentir une sécheresse de la bouche et des lèvres, des maux de tête, ou encore des vertiges.

Si vous avez tendance à ne pas boire suffisamment, plusieurs astuces permettent de plus s'hydrater : boire régulièrement de petites quantités, misez sur les aliments riches en eau comme les légumes verts et les fruits, et les boissons comme les infusions et tisanes. Attention cependant à ne pas trop boire d'eau, car cela peut provoquer une hyponatrémie, qui est un manque de sel potentiellement fatal. C'est une question d'équilibre !