Du jamais vu depuis le XVIe siècle : la croûte sous le super-volcan européen pourrait être sur le point d'entrer en éruption

Des chercheurs sonnent l'alarme face à une possible catastrophe, mais ils soulignent qu'une enquête supplémentaire est nécessaire pour déterminer la gravité de la situation.

À l'est de la ville méridionale italienne de Naples se trouve le célèbre volcan Vésuve, qui a détruit Pompéi en 79 av. J.-C. Si vous vous dirigez vers l'ouest depuis le centre de Naples, vous arriverez au pied d'un autre volcan : le moins connu, Campi Flegrei (Les champs Phlégréens). Alors que le Vésuve est relativement actif ces derniers siècles, le Campi Flegrei n'a pas éclaté depuis 500 ans. Mais aujourd'hui, des chercheurs mettent en garde contre une possible éruption majeure du Campi Flegrei, ce qui signifie "champs brûlants" en grec ancien.

Le Campi Flegrei est appelé supervolcan, un terme qui désigne les volcans qui peuvent éjecter plus de 1000 kilomètres cubes de "matériel" lors d'une éruption. Les supervolcans sont souvent reconnaissables à leur cratère, car l'éruption peut être si violente que le volcan se détruit lui-même, laissant un cratère derrière. Techniquement, le volcan napolitain n'est pas un vrai supervolcan. La plus grande éruption du Campi Flegrei, il y a 39 000 ans, n'était pas assez importante pour être appelée "supervolcan", mais ce n'était pas loin.

Le cratère du Campi Flegrei n'a pas éclaté depuis 1538, mais des variations dans la terre ont été observées depuis 2005. Les chercheurs de l'University College de Londres et de l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie surveillent donc l'activité géologique du volcan avec des observations sismiques pour déterminer la probabilité d'une éruption.

Et il semble que la croûte terrestre sous le Campi Flegrei soit sur le point de se fissurer. "Le supervolcan a une croûte qui devient plus faible et plus susceptible de se fissurer, ce qui rend une éruption imminente," dit l'auteur principal de l'étude, Christopher Kilburn, professeur de volcanologie à l'University College de Londres. Cependant, les chercheurs soulignent que ces résultats ne signifient pas nécessairement qu'une éruption aura lieu prochainement.

"La fracture peut créer une fissure dans la croûte terrestre, mais pour une éruption, le magma doit encore être poussé à un certain endroit," dit le professeur Kilburn. Les troubles souterrains sont probablement dus au gaz volcanique qui s'infiltre dans la croûte terrestre à 3 kilomètres sous le Campi Flegrei, où le volcan l'absorbe comme une éponge.

Cela fait s'étirer et se tordre la croûte terrestre, provoquant des tremblements de terre. Si suffisamment de gaz volcanique pénètre dans la croute, la chaleur et la pression du gaz dans le cratère peuvent atteindre la "pression de dégazage critique", provoquant son éclatement et ouvrant une fissure par laquelle le magma peut s'échapper lors d'une éruption.

Depuis les années 1950, le gaz et le magma ont lentement déformé et affaibli la croûte du Campi Flegrei sous la surface, de sorte qu'elle ne peut supporter que le tiers de la pression qu'elle pouvait endurer en 1984, selon l'étude. Kilburn dit qu'il est impossible de prévoir quand - et si - le volcan éclatera, mais qu'une éruption serait "très dangereuse" pour les 500 000 personnes qui vivent près du cratère du Campi Flegrei. Le pire des scénarios serait que la dernière éruption du Campi Flegrei se reproduise, car alors le volcan enverrait de la pierre fondue et des gaz volcaniques dans la stratosphère, provoquerait des tsunamis de 33,5 mètres de haut et répandrait des nuages de soufre et de cendres toxiques, entraînant l'échec des récoltes, l'extinction massive des espèces et une longue période d'hiver sur la Terre. Mieux vaut donc que ce scénario catastrophe soit démenti...