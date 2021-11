Guy Savoy : son restaurant classé "meilleur restaurant du monde"

GUY SAVOY. Le chef trois étoiles du restaurant Guy Savoy au sein de la Monnaie de Paris occupe depuis 2017 la tête du classement international des meilleurs restaurants du monde établi par la Liste.

Sommaire Restaurant Guy Savoy

Biographie de Guy Savoy

Jeudi 25 novembre 2021, l'agrégateur La Liste qui classe les 1 000 meilleurs restaurants du monde à partir d'une compilation de guides et de critiques gastronomiques, a placé en tête de son classement 2022 le restaurant triplement étoilé de Guy Savoy à la Monnaie de Paris. Une première place que le restaurant parisien occupe depuis 2017. Guy Savoy "continue de faire l'unanimité de tous les guides, de toutes les publications et des critiques gastronomiques. On ne le critique jamais", a déclaré à l'AFP la directrice générale de La Liste Hélène Pietrini.

Le chef Guy Savoy dans son établissement "Restaurant Guy Savoy" à la Monnaie de Paris, le 21 septembre 2017 © AFP - Eric FEFERBERG

La Liste a établi ce classement non pas grâce à des inspecteurs mais un algorithme. "Ces résultats sont obtenus par l'intégration des données pondérées de plus de 600 guides gastronomiques nationaux, des jugements de critiques reconnus, et des notes décernées par les principaux sites d'avis en ligne", explique l'agrégateur sur son site officiel.

Le restaurant de Guy Savoy, du même nom, est situé au 11 quai de Conti à la Monnaie de Paris dans le 6e arrondissement. Le chef Guy Savoy y pratique "l'art de transformer instantanément en joie des produits chargés d'histoire". Guy Savoy est célèbre pour sa soupe d'artichaut à la truffe noire et brioche feuilletée aux champignons ou sa poêlée de moules et mousserons, jus terre et mer.

Les salles, dans des teintes chaudes avec cuir, pierre, bois, dont le design est signé par l'architecte d'intérieur Jean-Michel Wilmotte, sont agrémentés d'œuvres de grands artistes. On peut notamment y admirer des tableaux d'Alechinsky ou des statues Dogon.

Guy Savoy est né le 24 juillet 1953 à Nevers en Bourgogne. C'est aux côtés de sa mère qu'il apprend à cuisiner avec des ingrédients simples. Propriétaire d'une buvette de village, elle en a fait un restaurant renommé à force de petits plats savoureux. Dès ses 15 ans, Guy Savoy entre comme apprenti chez le chocolatier Louis Marchand. En 1976, il intègre la prestigieuse maison des frères Troisgros, à Roanne, et fait la connaissance d'un chef qui le suivra toute sa vie : Bernard Loiseau.

Un an plus tard, il lui succède au restaurant, et commence à asseoir sa renommée. Il accède à son rêve en 1980 en ouvrant un restaurant à son nom en plein Paris, qui ne tardera pas à être décoré de sa première étoile au Guide Michelin. Sept ans plus tard, Guy Savoy décide de s'agrandir en déménageant près de la place de l'Étoile, et obtient rapidement sa seconde étoile. Une fois sa réputation acquise, Guy Savoy n'hésite pas à prendre des risques en dirigeant plusieurs établissements plus petits, mais aussi plus risqués : le Chiberta, l'Atelier de Maître Albert et Les Bouquinistes, tous à Paris. Il s'exporte aussi à l'étranger avec deux restaurants de luxe, l'un au sein du Caesars Palace à Las Vegas, l'autre dans l'hôtel Marina Bay Sands à Singapour.

Désormais chef triplement étoilé, Guy Savoy est mondialement connu pour ses fameuses huîtres en gelée ou encore sa soupe d'artichauts à la truffe noire. Il a également prêté sa voix au personnage du cuisinier Horst dans le film d'animation de Pixar Ratatouille. Passionné de rugby, il est président du club de rugby de Bourgoin-Jallieu.