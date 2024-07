Ce château français se visite, il a abrité l'un des plus grands serial killer de l'Histoire

Derrière les murs de ce château fort touristique niché en Vendée se cache un terrible secret...

La France regorge de trésors architecturaux qui ont nourri de nombreuses légendes, contes et mythes traversant les siècles. Parmi ces joyaux de l'Histoire de France, certains châteaux sont réputés pour abriter de terribles secrets, qui séduisent les voyageurs du monde entier. Saviez-vous qu'au cœur de la Vendée, entre Nantes et Cholet, le château de Tiffauges, véritable attraction médiévale à l'ouest de la France, a été la résidence de celui qu'on nomme le "premier serial killer de l'histoire" de France ?

On pénètre dans cette grande forteresse en ruines solidement accrochée à un éperon rocheux par une impressionnante tour carrée massive. Un impressionnant blason, croix de sable noire sur fond doré et fleurs de lis d'or sur fond azur, présente celui qui fût le maître des lieux en 1422, mais aussi l'auteur d'effroyables activités : Gilles de Rais, Maréchal de France et compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, qui fût condamné en 1440 à la pendaison et au bûcher pour hérésie, sorcellerie, alchimie et meurtres d'une centaine de petits enfants dont les corps auraient disparu dans les douves. On dit que ce personnage historique aurait inspiré à l'écrivain Charles Perrault la création de l'effroyable Barbe bleue dans ses Contes de ma mère l'oye en 1697, et le château surfe sur la légende plus que sur l'histoire du véritable baron sanguinaire qui se cache derrière: "Château de Tiffauges, le château de Barbe bleue", est-il indiqué sur la pancarte à l'entrée.

La nuit tombe sur la forteresse de Barbe bleue située à Tiffauges en Vendée. © Terebenthine - stock.adobe.com

La face sombre de l'honorable Gilles de Rais a commencé à son retour de guerre. Dépensier compulsif, il s'entoure d'alchimistes dans le but de créer la mystérieuse pierre philosophale pour transformer les métaux en or. Très crédules, des prédicateurs mystiques lui ouvrent les portes de la magie noire. Il enlève les enfants du château et leur inflige des sévices en tous genres avant leur mise à mort. Longtemps impuni, le seigneur cruel et barbare s'attire les foudres du duc de Bretagne et c'est à ce moment-là que les langues de ses proches se délient et lèvent le voile sur des crimes d'une atrocité sans nom.

Si le seigneur de Tiffauges est toujours bien présent dans son ancienne demeure, les meurtres qu'il y a commis ne sont jamais évoqués frontalement. Une voix, librement inspirée du conte de Perrault, conte l'histoire du château dans un film réalisé en 3D, vu à travers les yeux d'un enfant qui se laisse enfermé dans le château, avec quelques anecdotes sur le penchant du baron pour l'alchimie, sans aller plus loin. Ici, il n'est pas question d'effrayer le jeune public, mais plutôt de l'émerveiller avec la vie de la cour ou encore, les agencements du château voulus par le baron tels que la création du logis et la refonte du donjon.

Il faut dire que le château de Tiffauges sait littéralement catapulter les familles dans la vie au Moyen Âge, au travers de nombreux spectacles et animations. Dès l'entrée, des petits livrets et carnets de jeux pour enfants sont distribués gratuitement. Le château possède une impressionnante artillerie médiévale et le visiteur est invité, par des intervenants qui ont beaucoup d'humour, à tirer à l'arc ou à l'arbalète, à manier les armes et autres engins de guerre qui lancent des projectiles à très grande distance. Cerise sur le gâteau, des combats grandeur nature, à la lance et à cheval, sont effectués par des saisonniers. Pas de quoi s'effrayer finalement, avant de pénétrer dans ce château aux allures de Puy du Fou, situé à à peine 20 minutes de là !