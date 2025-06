Nuit Blanche : ce célèbre canal parisien se transforme en boum géante lumineuse

Une déambulation nocturne particulièrement originale s'invite dans les rues parisiennes ce samedi 7 juin.

Le rendez-vous des amateurs d'art et de culture a sonné ! La Nuit Blanche, un événement qui rassemble chaque année près de 2 millions de personnes venus découvrir des installations étonnantes d'art contemporain dans les différents quartiers de Paris et de sa métropole, s'apprête à transformer Paris en une véritable fête.

Simples badauds, touristes ou aficionados de l'événement, préparez-vous à assister à une boum sonore et lumineuse envahir tout bonnement les rues de la capitale ce samedi 7 juin 2025 entre 19 heures et 2 heures du matin. Le collectif artistique Downtown Périgord et l'artiste pluridisciplinaire Juliette Gelli, à l'origine de cette performance extraordinaire, feront vibrer ce canal bien aimé des Parisiens dans le 10e arrondissement de Paris, prisé pour ses promenades paisibles sous les arbres centenaires et ses croisières romantiques.

Cette fois-ci, on quitte l'atmosphère bien typique du Paris romantique d'antan pour une toute autre atmosphère au Canal Saint-Martin, entre soundsystem ambulant, inspiré des cultures populaires de Kingston, et scénographie lumineuse. On suivra ce parcours sonore en dansant (ou pas), ponctué de tableaux lumineux étincelants et tortueux, de feux follets sur roues, le long du Canal Saint-Martin, des Quai de Valmy et de Jemmapes.

Et on ne manquera pas le clou du spectacle, à chaque heure : une boule à facettes surgissante projettera ses éclats sur les façades des alentours. Baptisée "le quart d'heure américain" en référence à l'une des scènes les plus emblématiques du film La Boum, cette pause hypnotique surprendra les spectateurs, marquant un temps d'arrêt au milieu du parcours dansant émancipatoire.

Parmi les quelques 300 projets artistiques qui seront donnés à voir gratuitement durant cette 24e édition de Nuit Blanche, cette installation déambulatoire nocturne appelée B.P.M promet du lourd. Si le thème de cette édition placée sous la direction de l'actrice et réalisatrice Valérie Donzelli est le cinéma, cette boum mobile extravagante est vue comme un remake postmoderne du film culte des années 80. Êtes-vous prêts à danser ?