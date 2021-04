"Poisson d'avril 2021 : blagues et dessins du 1er avril, canulars célèbres"

POISSON D'AVRIL - La fake news de Volkswagen, le métro parisien redécoré par la RATP, des lapins à la police nationale... Redécouvrez les meilleures et les pires blagues de 1er avril, ainsi que les canulars historiques. On vous livre également des idées de blague, mais aussi des images de poissons à dessiner et à colorier pour les petits.

[Mis à jour le 1er avril 2021 à 7h45] Le 1er avril, les rédactions et les internautes débordent d'imagination pour inventer de fausses informations. Le millésime 2021 ne devrait pas déroger à la règle, malgré la crise sanitaire du Covid-19 et l'ambiance morose du confinement, avec des canulars qui se glisseront dans les pages web des médias ou sur les comptes Twitter. Linternaute.com (qui n'est pas en reste avec sa page d'accueil conçue pour l'occasion chaque année) a débusqué pour vous les meilleures blagues qui ont été faites durant cette journée peu ordinaire.

S'il faut attendre ce jeudi 1er avril 2021 pour découvrir les blagues et canulars du poisson d'avril, la filiale américaine du célèbre constructeur allemand Volkswagen a devancé tout le monde en annonçant une fake news via un communiqué officiel et un tweet mardi 30 mars. Elle annonçait vouloir changer le nom de sa filiale en "Voltswagen of America", signe de sa conversion à l'électrique. La fausse annonce du constructeur allemand a réussi à tromper les médias, qui ont largement diffusé l'information, les analystes et même les investisseurs...

We know, 66 is an unusual age to change your name, but weve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 - available today. #Voltswagen #ID4 pic.twitter.com/pKQKlZDCQ7 — Volkswagen (@VW) March 30, 2021

Difficile de faire un florilège des meilleures blagues du 1er avril sans un peu d'auto-promo. Chaque année depuis sa création, Linternaute.com participe à la tradition du 1er avril avec une page d'accueil entièrement remplie de poissons d'avril. Rassurez-vous : il est aisé de comprendre dans la seconde la plaisanterie dans ces fausses nouvelles totalement décalées. Et difficile d'aller très loin dans la tromperie : pas d'article derrière ces titres au second, voire au troisième degré. Dès que vous cliquerez sur un sujet, le poisson d'avril sera révélé. Rendez-vous sur notre page d'accueil

Petit aperçu de la page d'accueil de Linternaute.com du 1er avril 2021. © Linternaute.com

Si vous souhaitez réaliser votre propre poisson d'avril chez vous, pour un moment de détente en plein confinement (ou pas), on vous explique ci-dessous comment réaliser un poisson d'avril en papier, par sms ou faux mail. Et pour les enfants, retrouvez 10 modèles de poissons d'avril à imprimer, découper et colorier. Enfin, pour ceux qui souhaitent savoir d'où vient cette tradition du 1er avril qui remonterait à l'époque du roi Charles IX, vous en saurez davantage tout en bas, dans notre dossier.

Vos bambins sont à la recherche de poissons d'avril à dessiner ou à colorier ? Vous-même êtes resté un grand enfant fan de poissons à accrocher dans le dos des collègues ? Linternaute.com vous propose une sélection de 10 poissons originaux à imprimer, découper, voire colorier pour fêter dignement cette journée de la farce que reste le 1er avril.

Il y a quelques années, nous récoltions les témoignages de nos lecteurs sur le 1er avril. Qu'ils se soient retrouvés dans le rôle des piégeurs ou des piégés, ils nous ont racontés leurs expériences amusantes de cette journée. Comme Jancap, qui a imaginé le concept de la photocopieuse collective "poissonnée" : "Dessiner au feutre épais un joli poisson sur une feuille A4, bien au centre, à 4 à 5 cm des bords. Prendre une ramette de papier blanc et la mettre dans le réservoir de la photocopieuse. Photocopier le poisson dessiné sur une cinquantaine de pages minimum. Enlever la ramette de papier vierge et insérer dans une quinzaine d'endroits de celle-ci quelques feuilles du poisson photocopié. Attention, mettre le poisson dans le bon sens pour qu'il sorte du côté photocopié. L'insérer dans le réservoir papier..."

Si vous optez plutôt pour un sms (lire : comment envoyer un sms anonyme), essayez de trouver une idée drôle mais qui ne s'apparente pas trop à du spam. Il ne faudrait pas en effet que votre interlocuteur s'inquiète outre mesure. Pourquoi ne pas lui envoyer un sms du genre : "Vous avez été sélectionné pour participer à Koh Lanta avec votre ami Michel". Si vous êtes le Michel en question, nul doute que votre ami vous recontactera dans la minute pour savoir pourquoi vous l'avez inscrit à ce jeu de télé-réalité ! Libre à vous de continuer à le mener en bateau ou pas...

Voici une liste non exhaustive de canulars les plus célèbres du 1er avril, en France et dans le monde :

1992 : une radio publique nationale américaine annonce que Richard Nixon est candidat à l'élection présidentielle. Son slogan de campagne : "Je n'ai rien fait de mal, je ne recommencerais pas ".

: une radio publique nationale américaine annonce que Richard Nixon est candidat à l'élection présidentielle. Son slogan de campagne : "Je n'ai rien fait de mal, je ne recommencerais pas ". 1999 : la radio BBC 4 affirme à ses auditeurs que l'hymne national anglais "God save the Queen" va être prochainement remplacé par un chant européen en allemand. Des milliers d'auditeurs appellent l'antenne, scandalisés.

: la radio BBC 4 affirme à ses auditeurs que l'hymne national anglais "God save the Queen" va être prochainement remplacé par un chant européen en allemand. Des milliers d'auditeurs appellent l'antenne, scandalisés. 2000 : le quotidien sportif portugais "A bola" publie un article selon lequel l'UEFA a décidé de retirer l'organisation de l'Euro 2004 à son pays. Un traumatisme pour certains lecteurs...

: le quotidien sportif portugais "A bola" publie un article selon lequel l'UEFA a décidé de retirer l'organisation de l'Euro 2004 à son pays. Un traumatisme pour certains lecteurs... 2002 : le site Internet canadien "Bourque Newswatch" annonce le départ du ministre des Finances, Paul Martin. Repris par le bulletin financier britannique, "The Gartman Letter", la nouvelle aurait fait perdre 32 cents au dollar canadien.

: le site Internet canadien "Bourque Newswatch" annonce le départ du ministre des Finances, Paul Martin. Repris par le bulletin financier britannique, "The Gartman Letter", la nouvelle aurait fait perdre 32 cents au dollar canadien. 2009 : Jean-Marc Morandini annonce le retour du club Dorothée.

La SNCF qui utilise la voix d'Homer Simpson pour ses annonces en gare, la BBC qui affirme que "God Save the Queen" sera remplacé par un hymne européen en allemand... Dans notre dossier ci-dessous, on vous livre un florilège des meilleures blagues et canulars historiques, de quoi vous donner de l'inspiration pour le cru 2021 du poisson d'avril :

Les meilleurs poissons d'avril

Afin de vous inspirer pour des canulars et blagues du 1er avril 2021, on a sélectionné pour vous les meilleurs poissons d'avril qui ont fait l'actu avant le Covid (donc en 2019), des lapins que veut recruter la police aux stations RATP redécorées, retrouvez ci-dessous les tops et flops des poissons d'avril :

Si les médias sont de moins en moins friands des fake news, Le Bonbon, magazine culturel gratuit, s'est beaucoup amusé en la matière en 2019. A commencer par un article annonçant la candidature de l'acteur Fabrice Luchini à la mairie de Paris : "Interdiction définitive d'Airbnb dans la capitale, piétonnisation des arrondissements du centre, bibliothèques en libre-service à chaque arrêt de bus… Ses propositions sont nombreuses" annonçait Le Bonbon.

Quelques heures plus tard, le magazine réitérait avec cette-fois, un article posté sur Facebook expliquant que la saison 8 tant attendue de la série Game of Thrones était repoussée à 2020 à cause "de la suppression d'une partie d'un épisode par un stagiaire"... De quoi rendre hystérique les fans.

Poissons d'avril de la police et de la gendarmerie

La police nationale avait fait fort en 2019, avec une vidéo relayée sur son Twitter officiel #LaPoliceRecrute. Des lapins-policiers, aux qualités olfactives et auditives, rejoignaient la police nationale avec la création d'une nouvelle brigade léporiphile. Un appel à candidature, filmé, avait été lancé :

[LA POLICE ÉVOLUE] Des lapins intègrent la #police !

Qualités olfactives, auditives, agilité... Les lapins sont de précieux compagnons dans nos missions.#LaPoliceRecrute Votre lapin est motivé pour rejoindre lune de nos brigades léporiphiles ? Envoyez-nous sa candidature ! pic.twitter.com/CmJyrQQR55 — Police nationale (@PoliceNationale) 1 avril 2019

La gendarmerie du Gard en avait rajouté une couche, annonçant qu'"en complément des équipes cynophiles classiques, la gendarmerie de Bagnols sur Cèze s'était dotée récemment d'une poule spécialisée dans la détection de produits stupéfiants". Baptisée STUPS, elle aurait été "formée durant 10 semaines au centre national d'instruction des gallinacées" :

Et ce n'était pas fini. Sur le compte Twitter de la police du département de la Savoie (Police nationale 73), il était proposé de se rendre aux commissariats de Chambéry, Aix-les-Bains et Albertville pour "tester gratuitement la qualité de ses produits stupéfiants". Un bon moyen d'attraper un gros poisson avec ce canular osé.

[#LeSaviezVous] Les produits de coupe des stupéfiants sont parfois dangereux pour la santé. Les commissariats de police de #Chambery #AixLesBains et #Albertville peuvent réaliser des test de qualité

pic.twitter.com/uAxsh5kn0d — Police nationale 73 (@PoliceNat73) 1 avril 2019

Poisson d'avril de la RATP : les stations du métro parisien transformées

Il n'y a pas que sur la Toile que fleurissent les blagues de poisson d'avril. Le 1er avril 2019, le poisson d'avril de la RATP était encore une blague réussie. A l'intérieur des wagons et dans une dizaine de stations de métro, des décors paradisiaques sur le thème du voyage avaient remplacé les affiches publicitaires et le canular s'était poursuivi sur les lignes 9 et 14 avec des trains aux hublots proposant une "vue du ciel imprenable".

Les usagers du métro parisien pouvaient ainsi réaliser des selfies qu'ils envoyaient à leurs proches en faisant croire qu'ils étaient partis sur un coup de tête, ou partager leur photo sur les réseaux avec le hashtag #StationdAvril.

Depuis la fin des années 1960, la RATP ne déroge pas à la règle du poisson d'avril et chaque année, elle parvient plus ou moins à créer le buzz. On se souvient de l'année 2016, lorsque la RATP détournait les noms de certaines stations de métro. Ainsi, la station "Alexandre Dumas" devenait "Les trois Mousquetaires", la station "Opéra" devenait "Apéro", "Monceau" devenait "Ma Pelle", "Château d'eau" devenait "Château de sable", "Crimée" devenait "Châtiment"...

Chaque 1er avril, le groupe La Poste ne manque pas non plus d'imagination. En 2019, son poisson d'avril était destiné aux aficionados jeunes et moins jeunes du jeu en ligne Fortnite, développé par Epic Games. Par le biais d'un communiqué publié sur le compte Twitter du groupe, La Poste annonçait aux gamers un nouveau service dès la prochaine mise à jour du jeu : la possibilité de suivre leurs colis sans avoir à quitter Fortnite, en trouvant dans le jeu une boîte aux lettres La Poste qui recèle une carte au trésor indiquant l'emplacement des véhicules de livraison.

Tout d'abord, il vous faudra trouver une boîte aux lettre cachée aux couleurs de #LaPoste ! A ce moment-là, vous recevrez une carte aux trésors... pic.twitter.com/ZbXuf0ewx7 — Le Groupe La Poste (@GroupeLaPoste) 1 avril 2019

Poisson d'avril sur l'autoroute : des panneaux d'aires d'accouchement d'urgence

A la maternité de Thann en région Grand Est, des membres de l'association REST pour la re-naissance des services hospitaliers thannois, avaient installé plusieurs panneaux autoroutiers d'aires d'accouchement d'urgence à Thann, Sentheim, Cernay et Moosch. "Ce poisson d'avril deviendra peut-être un jour une réalité pour les habitants des deux vallées. Il faut continuer à se battre pour que nos services de proximité perdurent", avait indiqué l'un des intervenants au quotidien régional L'Alsace. Un poisson d'avril pour la bonne cause, donc, et qui méritait d'être hissé au rang des tops de 2019.

Poisson d'avril chez Free : petit flop du 1er avril

Des surprises vous attendent donc sur les sites média comme sur les réseaux sociaux de certaines marques ou institutions, avec des poissons d'avril plus ou moins réussis... Petit flop en 2019 pour l'opérateur de téléphonie mobile Free, qui faisait un poisson d'avril en annonçant sur sa page Twitter un forfait à 0 euros, sachant qu'un forfait Free sans engagement à partir de 0 euro existait déjà chez Free Mobile...

Poisson d'avril : flop de fake news

De nombreuses "fake news", provenant notamment des magazines spécialisés, fleurissent chaque année sur Facebook. Infoconcert, site d'informations et de réservations concerts et festivals en Europe, s'était lancé en 2019 dans la bataille des poissons d'avril, mais la blague était un peu facile :

D'autres canulars dont on a dû mal à y croire d'emblée nous venaient notamment de France Bleu Roussillon, qui annonçait que les acteurs Brad Pitt et Robert Redford s'apprêtaient à tourner dans la vallée du Tech la suite de "Et au milieu coule une rivière", sorti en 1992 et filmé dans le Montana !

Toujours pas de poisson d'avril chez Microsoft ?

En 2019, certaines entreprises avaient pris la décision de ne publier aucune blague le 1er avril. Ce fut le le cas de la multinationale informatique américaine Microsoft, qui avait rappelé à ses salariés l'interdiction de publier des canulars le 1er avril. "Les données nous montrent que ces blagues ont un impact positif limité et peuvent même entraîner une couverture médiatique négative", s'était justifié Chris Capossela, le directeur marketing du groupe, dans une note en interne révélée par The Verge.

Pas de poisson d'avril non plus pour les médias britanniques ?

Lassé des fake news, le gouvernement de Theresa May aurait prétexté une loi datant de 1653 pour empêcher les médias, 24 heures durant, de publier des blagues du 1er avril 2019. "Dans le contexte du Brexit, ces blagues sont considérées comme une menace pour la tranquillité du pays", pouvait-on lire dans The Telegraph. "Personne ne sait plus ce qui est réel ou ce qui est une blague", avait expliqué un porte-parole du gouvernement au quotidien d'information britannique.

La tradition de cette journée de farces, petites blagues et canulars n'est pas récente. Le changement de calendrier opéré sous Charles IX, qui fait commencer le premier jour de l'année en janvier et non plus en mars à compter du 1564, serait l'origine la plus répandue du 1er avril comme jour de blagues.

En France, le Nouvel An jusqu'au XVIe siècle n'était pas célébré le 1er janvier, mais durant toute une semaine, jusqu'au 1er avril, pour célébrer le printemps. Les gens avaient pris l'habitude de s'offrir des cadeaux. C'est le roi Charles IX qui y met fin en fixant le 1er janvier. À l'époque, le 1er avril correspondait aussi à la fin de la période du carême, où l'on consommait beaucoup de poisson. Quand le roi a modifié la date, tout le monde ne s'est pas habité et certains ont continué à s'échanger des cadeaux en avril. Selon la légende, ils furent alors moqués par les autres et les blagues du 1er avril seraient nées comme cela !

En résumé - En 1564, le roi Charles IX a décidé que l'année ne commencerait plus le 1er avril mais le 1er janvier. Ce changement a également décalé les échanges de cadeaux et d'étrennes qui marquaient le passage à la nouvelle année. Pour semer le doute au sujet de la date réelle du nouvel an, certains ont persisté à offrir des présents en avril. Avec le temps, les petits cadeaux d'avril se sont transformés en cadeaux pour rire, en blagues, puis en stratagèmes pour piéger les autres.

Mais l'origine du poisson associé au 1er avril serait disputée et plusieurs versions existent. L'interdiction de la pêche au début du mois d'avril en France pourrait être à l'origine du fameux "poisson accroché dans le dos". En effet, pendant la période de reproduction des poissons, les pêcheurs se voyaient "offrir" un hareng mort accroché dans le dos, qui fut remplacé par la suite par un poisson en papier. Les plus croyants voient dans le poisson d'avril un symbole du Carême, période chrétienne où il n'est permis de manger que du poisson, tandis que d'autres assurent que le poisson proviendrait du signe zodiacal du poisson, le dernier de l'hiver, utilisé comme illustration dans des cartes envoyées le 1er avril pour symboliser la fête au début du XXe siècle...

Et dans les autres pays ? La tradition de la blague du 1er avril, au départ occidentale, s'est peu à peu diffusée. Elle s'exprime de différentes manières en fonction des pays. En anglais, le poisson d'avril est l'"April's fool day". Les farces ne se font que le matin en Angleterre et si vous êtes piégé, vous êtes "une nouille". En Ecosse, soyez deux fois plus vigilant qu'en France car les farceurs peuvent également sévir le 2 avril. Au Mexique, l'unique tour consiste à subtiliser le bien d'un ami. La victime aura en échange des bonbons et un petit mot lui indiquant qu'il s'est fait avoir. Il existe même une version indienne du poisson d'avril : elle a lieu le 31 mars et se nomme la fête d'"Huli".