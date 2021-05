Hellfest 2021 : "From Home" du 17 au 20 juin, dates 2022

HELLFEST - Si l'édition 2021 du festival de métal est annulée à cause du Covid, les organisateurs ont annoncé sa version numérique : le Hellfest "From Home", pour continuer à exister cet été, avec des concerts et live sessions. En revanche, la 15e édition du Hellfest se tiendra bien en 2022 à Clisson. Programme.

[Mis à jour le 31 mai 2021 à 16h35] "Ressortez vos gobelets collector, poussez le canapé et préparez vous aux circles-pits dans le salon, le Hellfest 'From Home' revient du 17 au 20 juin prochain", a annoncé l'équipe de Hellfest Productions depuis le report de l'édition 2021 à 2022. Depuis le site du Hellfest à Clisson, 9 groupes français et internationaux investissent l'espace des Mainstages du festival pour des shows uniques diffusés sur Arte Concert :

Jinjer

Ensiferum

Crisix

Tagada Jones

No One Is Innocent

Laura Cox

Black Bomb A

Frustration

Shaârghot

Depuis les scènes Warzone, Temple, Altar et Valley, 12 groupes français underground se produiront en mode "live session" de 15 minutes :

7 Weeks

Celeste

Dirty Fonzy

Hangman's Chair

Hexecutor

Horskh

Hrafngrimr

Karras

Loudblast

Pogo Car Crash Control

The Great Old Ones

Worst Doubt

Hellfest "From Home" : concerts & live sessions (captations inédits depuis le site du Hellfest à Clisson). © Hellfest

Et ce n'est pas tout : le Hellfest "From Home" propose de revivre, grâce aux archives d'Arte Concert, 15 concerts qui ont marqué les esprits durant les précédentes éditions (liste à venir) mais aussi de visionner le documentaire Kingdom of Muscadet, sur le groupe Inspector Cluzo, les "rock Farmers les plus connus de l'Hexagone". Au programme ? Le groupe Inspector Cluzo à la rencontre des vignerons de Clisson, la dégustation d'un plat local préparé par les chefs nantais Sarah Mainguy de Top Chef et Matthieu Peroux du Manoir de la Régate, puis balade et jam session sur le site du festival avec le chef Philippe Etchebest à la batterie !

The Inspector Cluzo & Philippe Etchebest, Masterclass by ESP (Vidéo Masterclass Guitar & Bass)) © Hellfest

A propos de cuisine, plusieurs tutoriels de recettes de cuisine et de cocktails vous seront proposés dans le cadre du Hellfest "From Home" : 3 recettes de cuisine avec les binômes Christian Andreu (Gojira), Hervé Co querel (Loudblast / Black Bomb A), Trinity (Streameuse), Se Faire Food (auteure "Cook and Roll), Fred Ménager (Chef à la Ferme de la Ruchotte) et Nicolas Goffelmeyer (Conseiller culinaire). "Du célèbre Poulet frîtes, en passant par le battle de burger végétarien / carné jusqu'à "l'Apero'Smith" on va pas s'ennuyer en cuisine !" annoncent les organisateurs. Côté boisson, un cocktail par scène du festival est proposé en images avec des recettes. Enfin, une masterclass spéciale Loudblast et un merch exclusif du Hellfest Shop sont également au programme.

Le 18 février 2021, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a officialisé la nouvelle que les organisateurs de festivals attendaient de pied ferme : les événements estivaux devront respecter une jauge maximum de 5 000 personnes en extérieur et les participants à ces rassemblements festifs devront rester assis. Face à ces annonces, Ben Barbaud, le patron du Hellfest, a préféré jeter l'éponge : non, l'édition 2021 du Hellfest n'aura pas lieu. "Il est difficile d'imaginer 5000 hard rockeurs assis sur une chaise à deux mètres de distance, en train de prendre du plaisir à écouter leurs artistes", s'est-il expliqué au micro de France Info, mais aussi à travers un long communiqué partagé sur le compte Facebook du festival le 19 février :

Hellbangers, We hoped for the best but the worst is coming. The uncertainties about the health situation and the... Publiée par Hellfest Open Air Festival sur Vendredi 19 février 2021

Chaque année, le Hellfest représente pas moins de 180 000 spectateurs pour 25 millions d'euros de budget. Pour les détenteurs des pass 3 jours ou 1 jour 2021, quelles sont les modalités de remboursement ? Toutes les réponses à vos questions ci-dessous.

Pour les détenteurs de pass 2020 gardés pour l'édition 2021, trois possibilités s'offrent à vous. La première est de les garder pour l'édition 2022 : "Comme l'année passée, nous vous proposons de conserver précieusement votre pass 3 Jours ou 1 jour acheté en 2020 et valable pour le Hellfest 2021. Votre pass sera valable pour l'édition 2022, qui se tiendra les 17, 18 et 19 Juin 2022. Aucune démarche n'est à réaliser de votre côté si vous souhaitez garder votre billet", expliquent les organisateurs via un communiqué. Les deux dernières options concernent les remboursements des pass. On vous détaille les infos ci-dessous.

Si la 15e édition du Hellfest n'est pas annulée mais reportée pour la seconde fois à l'an prochain, avec les pass 2020 valables pour l'édition 2022, les organisateurs ont donné la possibilité, pour ceux qui le souhaitaient, de se faire rembourser leurs billets. "Nous sommes conscients qu'en ces temps de crise économique, cet effort financier sera trop lourd à porter pour certains d'entre vous". La troisième et dernière possibilité qui s'offre aux festivaliers est de se rendre sur Ticketswap, en lisant le paragraphe ci-dessous :

Le site d'achat et de revente officielle de billets Ticketswap vous permet de revendre vos pass 3 jours ou 1 jour pour les vendredi, samedi et dimanche ou des pass 3 jours avec bus ou avec train. Les billets mis en vente sont sécurisés grâce au Secure Swap. En passant par Ticketswap pour revendre votre billet, "vous apporterez votre soutien au festival et ferez sans doute des heureux pour l'an prochain", a expliqué la team du Hellfest. Attention : il est vivement déconseillé de se reporter sur tout autre site de revente de billets puisque les organisateurs ont indiqué qu'il s'agit du "seul et unique site de revente approuvé par Hellfest".

Malgré son annulation, le plus grand festival de musiques extrêmes n'est pas menacé. Les organisateurs restent "à 100% motivés pour repartir en 2022, proposer de nouvelles choses et faire en sorte que le festival reprenne vie". Dans leur communiqué, ils terminent l'annonce de leur annulation 2021 avec une note d'espoir et d'enthousiasme : "sachez que nous ne sommes pas seuls dans cette tempête et que notre motivation et notre envie en sortiront décuplées pour vous offrir un spectacle à la hauteur de cette trop longue attente (...) Nul doute qu'il s'agira là d'un moment historique de retrouvailles entre vous les fans, les artistes et nos équipes !"

La 15e édition du Hellfest qui se déroule à Clisson, petite ville paisible en Loire-Atlantique, est reportée aux 17, 18 et 19 juin 2022.

Le retour des Eagles of Death Metal rendant hommage aux victimes du Bataclan, les 50 ans des barbus de ZZ Top, le guitar hero Richie Kotzen, les démoniaques Carpathian Forest... La 14e édition du Hellfest a vu défiler des grands noms du rock mais aussi de belles découvertes en juin 2019. Découvrez notre reportage photo ci-dessous, ainsi que notre interview de Richie Kotzen, pour qui c'était le premier Hellfest :