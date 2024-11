Hellfest 2025 : les premiers groupes de la programmation enfin dévoilés !

HELLFEST 2025. Les organisateurs du festival de metal viennent de dévoiler les trois premiers noms des groupes programmés à Clisson l'an prochain.

Le célèbre festival de metal qui s'apprête à fêter ses 20 années d'existence en 2026 vient de dévoiler les trois premiers noms des groupes qui joueront du 19 au 22 juin prochain sur les terres de Clisson, parmi les 180 artistes programmés : il s'agit de Novelists, "nouvelle tête de pont du Metalcore français", de Nervosa, quatuor 100% féminin de Trash Metal aux influences Death venu tout droit du Brésil, ainsi que de Skindred, du Ragga Metal britannique survitaminé. L'annonce a été partagée sur le compte Instagram officiel du Hellfest qui seront sur scène lors du Warm-Up Tour, itinérant dans 16 villes de France au mois de mars :

Quid de la suite de la programmation ? Les organisateurs ont annoncé vendre les billets près d'un an avant l'événement dans le but d'attraper de gros poissons dans leurs filets. En attendant, les pronostics des festivaliers vont bon train sur les réseaux sociaux et forums : Iron Maiden, Slipknot ou encore Linkin Park... Dans une interview accordée à Ouest France, le boss du Hellfest Ben Barbaud a annoncé ne plus vouloir fermer la porte à des groupes plus mainstream de type Muse, Placebo ou Green Day.... Verdict dans quelques jours, mais au juste, quand exactement ? Les organisateurs ont annoncé qu'ils annonceraient "la totalité de la programmation aux mois d'octobre ou de novembre prochain", selon Éric Perrin au Parisien. Cela ne saurait tarder...

Est-il encore possible de se procurer des pass 4 jours pour le Hellfest 2025 ?

Il est bon de rappeler que la billetterie des pass 4 jours pour cette nouvelle édition s'était écoulée au mois de juillet dernier en un temps record de moins de 30 minutes pour une vente réalisée à plus de 345 jours avant l'événement. Selon Le Parisien, 95 000 personnes s'étaient connectées en même temps pour accéder à la billetterie. Au total, ce sont 55 000 pass qui ont été vendus au prix unitaire de 339 euros, camping et parking compris. Un tarif qui n'a visiblement pas effrayé les festivaliers. "Il y a encore plus d'engouement que l'an passé. C'est la première fois qu'on vend tous les billets aussi tôt dans l'année et ils sont partis aussi vite que les pass vendus en deux fois l'an dernier (en juin et en octobre)" a annoncé le responsable de la communication du Hellfest au Parisien.

Quand ouvre la billetterie du Hellfest 2025 pour les pass 1 jour ?

Le célèbre festival de métal revient sur les terres de Clisson du 19 au 22 juin 2025. Les places à la journée seront quant à elles mises en vente par le festival début 2025, quand la programmation sera dévoilée dans son intégralité.