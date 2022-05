Grève RATP : RER, trams, bus... Voici les perturbations du samedi 28 mai

GREVE RATP. Ce samedi 28 mai, RER B, tramways et bus subissent des perturbations alors que se dispute la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Voici les prévisions de trafic.

[Mis à jour le 28 mai 2022 à 09h01] Ce samedi 28 mai, jour de finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France à Saint-Denis, une grève à la RATP perturbe le RER B qui dessert le Stade de France, ainsi que deux lignes de tramways (T3a et T3b). De plus, des lignes de bus sont déviées en raison de manifestations...

Les supporters doivent faire face à des wagons bondés et emprunter les itinéraires alternatifs que sont le RER D, les lignes 1 et 9 du métro, pour rejoindre le Stade de France. De plus, pour ceux qui se rendent à la fan zone installée cours de Vincennes, dans l'est parisien, sachez que la station Porte de Vincennes de la ligne 1 est fermée !

La direction de la RATP a annoncé "prendre toutes les mesures possibles pour permettre d'assurer la mobilité des Franciliens pour le match de samedi". Le RER B n'assurera pas l'interconnexion à Gare du Nord. La direction de la RATP invite les voyageurs à utiliser la ligne du RER D depuis Gare du Nord pour se rendre à Stade-de-France / Saint-Denis. Voici les prévisions du trafic :

Samedi 28 mai 2022, RER B, T3a, T3b et bus vont subir des perturbations. Les lignes 3a et 3b des tramways seront interrompues en partie. La station de métro Porte de Vincennes de la ligne 1 n'est pas desservie et des bus sont déviés. Voici ce que l'on sait pour le moment des perturbations de la grève RATP du 28 mai :

Perturbations RER :

RER A : trafic normal.

: trafic normal. RER B : sur la partie sud de la ligne du RER B gérée par la RATP, 2 trains sur 3 circulent en moyenne et 4 trains sur 5 circulent entre 17h et la fin de service. Interconnexion supprimée à Gare du Nord. Consultez les horaires.

: sur la partie sud de la ligne du RER B gérée par la RATP, 2 trains sur 3 circulent en moyenne et 4 trains sur 5 circulent entre 17h et la fin de service. Interconnexion supprimée à Gare du Nord. Consultez les horaires. RER C : trafic normal ce samedi 28 mai.

: trafic normal ce samedi 28 mai. RER D : trafic normal ce samedi 28 mai. Pour vous rendre à Stade-de-France / Saint-Denis, empruntez le RER D depuis Gare du Nord.

: trafic normal ce samedi 28 mai. Perturbations métro : Ce samedi 28 mai, la station Porte de Vincennes de la ligne 1 n'est pas desservie. Le trafic est cependant normal sur toute la ligne 1 et les autres lignes du métro.

Perturbations tram : le trafic est perturbé sur les lignes T3a et T3b ce samedi 28 mai :

le trafic est perturbé sur les lignes T3a et T3b ce samedi 28 mai : T3a : de 12h à 15h30, trafic interrompu entre Alexandra David Néel et Porte de Vincennes. La Porte de Vincennes n'est pas desservie. Puis de 15h30 à la fin du service, trafic interrompu entre Porte de Charenton et Porte de Vincennes. Les stations Porte Dorée, Montempoivre, Alexandra David Néel et Porte de Vincennes ne sont pas desservies.

: de 12h à 15h30, trafic interrompu entre Alexandra David Néel et Porte de Vincennes. La Porte de Vincennes n'est pas desservie. Puis de 15h30 à la fin du service, trafic interrompu entre Porte de Charenton et Porte de Vincennes. Les stations Porte Dorée, Montempoivre, Alexandra David Néel et Porte de Vincennes ne sont pas desservies. T3b : de 12h à 15h30, t rafic interrompu entre Porte de Montreuil et Porte de Vincennes. La Porte de Vincennes n'est pas desservie. Puis de 15h30 à la fin du service, trafic interrompu entre Porte de Bagnolet et Porte de Vincennes. Les stations Porte de Vincennes, Porte de Montreuil et Marie de Miribel ne sont pas desservies.

: de 12h à 15h30, t Puis de 15h30 à la fin du service, trafic interrompu entre Porte de Bagnolet et Porte de Vincennes. Les stations Porte de Vincennes, Porte de Montreuil et Marie de Miribel ne sont pas desservies. Perturbations bus : le trafic est perturbé samedi 28 mai à partir de 11 heures, certaines lignes de bus sont susceptibles d'être déviées ou leur terminus reporté en raison de manifestations sur la voie publique. Consulter les prévisions de trafic des bus.

Les syndicats CGT, FO, Unsa et La Base de la RATP dénoncent "le manque d'effectifs entretenu depuis plusieurs années par la direction du RER" à la RATP. Ils ont jugé la proposition de la direction insuffisante d'organiser deux sessions de formation supplémentaires à la conduite du RER au second semestre 2022, soulignant que 34 départs en retraite étaient prévus en 2022 sur le RER A et 22 sur le RER B. Conséquence, les syndicats appellent ce samedi à "impacter fortement" la finale de la Ligue des champions qui se déroulera au Stade de France. "Les dysfonctionnements (…) perdureront tant la proposition [de la direction] est faible", ont-ils expliqué.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.